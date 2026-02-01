Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов

В Украине 2, 3 и 4 февраля ожидается пик холодной погоды, а 5 и 6 февраля морозы постепенно ослабнут. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Завтра - Сретение, и это, несмотря на кусачий холод, все же как-то заставляет улыбнуться и взглянуть на морозное солнце под более теплым углом). Народных примет о Сретении очень много, однако ясно, что этот предмет (народные приметы) вряд ли изучают на кафедрах метеорологии, но одну я вот приметила. Потому что она чаще всего встречается. Если на Сретение петух напьется воды из лужи, то весна не будет поздней, то есть, придет раньше обычного. Проще - если завтра будет оттепель, то петуху нет шансов попить водички из подтаявшей лужицы. Поскольку завтра будет оттепель с "отрицательным" знаком, морозы ожидаются сильными, то есть надежда на раннюю весну