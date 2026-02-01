Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
В Украине со 2 по 4 февраля ожидается пик холодной погоды, а с 5-6 февраля морозы начнут ослабевать. На Сретение прогнозируется очень холодная погода, ночью до -28 градусов.
В Украине 2, 3 и 4 февраля ожидается пик холодной погоды, а 5 и 6 февраля морозы постепенно ослабнут. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Подробности
По предварительной информации, 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а далее, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут.
Завтра - Сретение, и это, несмотря на кусачий холод, все же как-то заставляет улыбнуться и взглянуть на морозное солнце под более теплым углом). Народных примет о Сретении очень много, однако ясно, что этот предмет (народные приметы) вряд ли изучают на кафедрах метеорологии, но одну я вот приметила. Потому что она чаще всего встречается. Если на Сретение петух напьется воды из лужи, то весна не будет поздней, то есть, придет раньше обычного. Проще - если завтра будет оттепель, то петуху нет шансов попить водички из подтаявшей лужицы. Поскольку завтра будет оттепель с "отрицательным" знаком, морозы ожидаются сильными, то есть надежда на раннюю весну
Также она подчеркнула, что на Сретение в Украине предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20-28 градусов, днем -12-19 градусов, а в южной части ночью -12-18, днем -2-10 градусов.
Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны. А вот близость черноморского циклона обусловит в Крыму и Приазовье снег и метели. Карта внизу. В Киеве ближайшей ночью до -25 градусов, завтра днем около -15 градусов. Без осадков, днем в столице солнечные прояснения. 3 и 4 февраля будет еще очень холодно, с 5-6 февраля попустит. Нам фактически продержаться три ночи и три дня
Напомним
1 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица, ветер северный.