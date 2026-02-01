$42.850.00
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 4604 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56 • 11830 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 28512 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 46772 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 34090 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 32453 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26376 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16499 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14052 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В Украине со 2 по 4 февраля ожидается пик холодной погоды, а с 5-6 февраля морозы начнут ослабевать. На Сретение прогнозируется очень холодная погода, ночью до -28 градусов.

Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов

В Украине 2, 3 и 4 февраля ожидается пик холодной погоды, а 5 и 6 февраля морозы постепенно ослабнут. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а далее, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут.

Завтра - Сретение, и это, несмотря на кусачий холод, все же как-то заставляет улыбнуться и взглянуть на морозное солнце под более теплым углом). Народных примет о Сретении очень много, однако ясно, что этот предмет (народные приметы) вряд ли изучают на кафедрах метеорологии, но одну я вот приметила. Потому что она чаще всего встречается. Если на Сретение петух напьется воды из лужи, то весна не будет поздней, то есть, придет раньше обычного. Проще - если завтра будет оттепель, то петуху нет шансов попить водички из подтаявшей лужицы. Поскольку завтра будет оттепель с "отрицательным" знаком, морозы ожидаются сильными, то есть надежда на раннюю весну

- говорит Диденко.

Также она подчеркнула, что на Сретение в Украине предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20-28 градусов, днем -12-19 градусов, а в южной части ночью -12-18, днем -2-10 градусов.

Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны. А вот близость черноморского циклона обусловит в Крыму и Приазовье снег и метели. Карта внизу. В Киеве ближайшей ночью до -25 градусов, завтра днем около -15 градусов. Без осадков, днем в столице солнечные прояснения. 3 и 4 февраля будет еще очень холодно, с 5-6 февраля попустит. Нам фактически продержаться три ночи и три дня

- подчеркнула синоптик.

Напомним

1 февраля в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, осадков не предвидится. На дорогах возможна гололедица, ветер северный.

