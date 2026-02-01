$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 4432 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 11762 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 28437 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 46722 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 34073 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32443 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26372 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16497 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14052 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів

Київ • УНН

 • 140 перегляди

В Україні з 2 по 4 лютого очікується пік холодної погоди, а з 5-6 лютого морози почнуть слабшати. На Стрітення прогнозується дуже холодна погода, вночі до -28 градусів.

Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів

В Україні 2, 3 та 4 лютого очікується пік холодної погоди, а 5 та 6 лютого морози поступово слабшатимуть. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають.

Завтра - Стрітення і це, не зважаючи на кусючу холодяку, все ж якось змушує усміхнутися і поглянути на морозне сонце під теплішим кутом). Народних прикмет про Стрітення є дуже багато, проте ясно, що цей предмет (народні прикмети) навряд чи вивчають на кафедрах метеорології, але один я ось запримітила. Бо чи не найчастіше зустрічається. Якщо на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то весна не буде пізньою, тобто, прийде раніше звичайного. Простіше - якщо завтра буде відлига, то півню нема шансів попити водички з підталої калюжки. Оскільки завтра буде відлига з "отріцатєльним" знаком, морози очікуються сильними, то є надія на ранню весну

- каже Діденко.

Також вона наголосила, що на Стрітення в Україні передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20-28 градусів, вдень -12-19 градусів, а у південній частині вночі -12-18, вдень -2-10 градусів.

Антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні. А ось близькість чорноморського циклону зумовить в Криму та Приазов'ї сніг та хуртовини. Карта внизу. У Києві найближчої ночі до -25 градусів, завтра вдень близько -15 градусів. Без опадів, вдень у столиці сонячні прояснення. 3 та 4-го лютого буде ще дуже холодно, з 5-6 лютого попустить. Нам фактично протриматися три ночі й три дні

- підкреслила синоптикиня.

Нагадаємо

1 лютого в Україні очікується значне зниження температури повітря, опадів не передбачається. На дорогах можлива ожеледиця, вітер північний.

Алла Кіосак

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Крим
Україна
Київ