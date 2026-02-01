Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів

В Україні 2, 3 та 4 лютого очікується пік холодної погоди, а 5 та 6 лютого морози поступово слабшатимуть. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко, передає УНН.

За попередньою інформацією, 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають.

Завтра - Стрітення і це, не зважаючи на кусючу холодяку, все ж якось змушує усміхнутися і поглянути на морозне сонце під теплішим кутом). Народних прикмет про Стрітення є дуже багато, проте ясно, що цей предмет (народні прикмети) навряд чи вивчають на кафедрах метеорології, але один я ось запримітила. Бо чи не найчастіше зустрічається. Якщо на Стрітення півень нап'ється води з калюжі, то весна не буде пізньою, тобто, прийде раніше звичайного. Простіше - якщо завтра буде відлига, то півню нема шансів попити водички з підталої калюжки. Оскільки завтра буде відлига з "отріцатєльним" знаком, морози очікуються сильними, то є надія на ранню весну