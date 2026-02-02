Українці в Дубаї протестуватимуть проти міжнародних форекс-шахраїв

Українські інвестори спільно з постраждалими компаніями ще з 14 країн планують організований протест під час міжнародної виставки iFX EXPO Dubai 2026, яка відбудеться з 10 по 12 лютого, з вимогою повернення вкрадених коштів. Протест спрямований проти бізнесмена Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani, 1986 року народження), який має кілька громадянств, зокрема громадянство США. Про це повідомила Українським новинам одна з координаторів акції — Ганна Коваленко, яка сама втратила свої заощадження внаслідок дій пов’язаних із Кунднані структур, передає УНН.

"У часи COVID, коли світ опинився в стані повної невизначеності, а тисячі людей шукали хоча б якусь фінансову стабільність, багато з нас звернули увагу на ринок Forex. Ми довірили свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, повіривши обіцянкам надійності, прозорості та професійного управління. Як з’ясувалося згодом, ключові та фактично одноосібні рішення в обох компаніях ухвалював один і той самий чоловік — Нікі Гопе Кунднані, мажоритарний акціонер і топменеджер, який контролював бізнес і рух коштів. У 2023 році у Великій Британії регулятор запровадив зовнішнє управління в платіжній системі Blackthorn Finance через серйозні порушення у сфері протидії відмиванню коштів (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX ненадійним інвестиційним проєктом з усіма ознаками шахрайської діяльності.

Пізніше того ж року Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства. У цей момент тисячі клієнтів були фактично відрізані від власних коштів, а Кунднані просто відійшов убік, залишивши людей сам на сам із фінансовими втратами.

Сьогодні ми бачимо ту саму схему, але вже під іншими назвами. NSFX було перейменовано на Alchemy Markets, а платіжну інфраструктуру Blackthorn Finance замінено на шведську компанію Steven AB / Xoala. Водночас наші кошти, кошти клієнтів Blackthorn, так і не були повернуті. Компанії та приватні інвестори місяцями й роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх грошей.

Паралельно Кунднані переводить бізнес і активи до США, у компанію FDCTech, Inc., створюючи ілюзію "нового" та "успішного" фінтех-проєкту — ніби нічого не сталося, ніби за цим не стоять зруйновані плани, борги та відчай сотень людей. Більше того, він сподівається з Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на біржу та ввести в оману вже інституційних інвесторів.

Нас багато. Сьогодні в ініціативній групі вже понад 147 постраждалих з 14 країн світу. Хтось втратив 10 тисяч доларів, хтось — сотні тисяч, а хтось — понад мільйон. Ми їдемо на iFX EXPO Dubai, бо це єдиний майданчик, де нас неможливо просто проігнорувати. У нас є інформація, що Нікі Гопе Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, просуваючи Alchemy Markets та Xoala — структури, які прийшли на зміну компаніям, що залишили нас без грошей. Ми не залишимо це без реакції. Ми будемо боротися за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити красивим казкам про "успішний фінтех", за якими насправді ховаються втрати, ребрендинг і втеча від відповідальності", — заявляють постраждалі інвестори.