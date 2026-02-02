Українці в Дубаї протестуватимуть проти міжнародних форекс-шахраїв

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 13158 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 27205 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 45704 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 30213 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 37452 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 28392 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 46717 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62165 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39410 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36578 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1м/с
87%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Політичний скандал із шантажем: глава МЗС Чехії планує ігнорувати президента Павела та його канцелярію1 лютого, 21:07 • 6546 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"1 лютого, 21:48 • 10016 перегляди
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 4234 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 5652 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 7776 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 63331 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 91074 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 67661 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 74772 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 75247 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 20761 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 31647 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34102 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 36835 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 38885 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Українці в Дубаї протестуватимуть проти міжнародних форекс-шахраїв

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Українські інвестори та компанії з 14 країн планують протест на iFX EXPO Dubai 2026, вимагаючи повернення коштів від Нікі Гопе Кунднані. Він звинувачується у шахрайстві через компанії Blackthorn Finance та NSFX, які змінили назви на Alchemy Markets та Xoala.

Українці в Дубаї протестуватимуть проти міжнародних форекс-шахраїв

Українські інвестори спільно з постраждалими компаніями ще з 14 країн планують організований протест під час міжнародної виставки iFX EXPO Dubai 2026, яка відбудеться з 10 по 12 лютого, з вимогою повернення вкрадених коштів. Протест спрямований проти бізнесмена Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani, 1986 року народження), який має кілька громадянств, зокрема громадянство США. Про це повідомила Українським новинам одна з координаторів акції — Ганна Коваленко, яка сама втратила свої заощадження внаслідок дій пов’язаних із Кунднані структур, передає УНН.

"У часи COVID, коли світ опинився в стані повної невизначеності, а тисячі людей шукали хоча б якусь фінансову стабільність, багато з нас звернули увагу на ринок Forex. Ми довірили свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, повіривши обіцянкам надійності, прозорості та професійного управління. Як з’ясувалося згодом, ключові та фактично одноосібні рішення в обох компаніях ухвалював один і той самий чоловік — Нікі Гопе Кунднані, мажоритарний акціонер і топменеджер, який контролював бізнес і рух коштів. У 2023 році у Великій Британії регулятор запровадив зовнішнє управління в платіжній системі Blackthorn Finance через серйозні порушення у сфері протидії відмиванню коштів (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX ненадійним інвестиційним проєктом з усіма ознаками шахрайської діяльності.

Пізніше того ж року Blackthorn Finance розпочала процедуру добровільного банкрутства. У цей момент тисячі клієнтів були фактично відрізані від власних коштів, а Кунднані просто відійшов убік, залишивши людей сам на сам із фінансовими втратами.

Сьогодні ми бачимо ту саму схему, але вже під іншими назвами. NSFX було перейменовано на Alchemy Markets, а платіжну інфраструктуру Blackthorn Finance замінено на шведську компанію Steven AB / Xoala. Водночас наші кошти, кошти клієнтів Blackthorn, так і не були повернуті. Компанії та приватні інвестори місяцями й роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх грошей.

Паралельно Кунднані переводить бізнес і активи до США, у компанію FDCTech, Inc., створюючи ілюзію "нового" та "успішного" фінтех-проєкту — ніби нічого не сталося, ніби за цим не стоять зруйновані плани, борги та відчай сотень людей. Більше того, він сподівається з Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на біржу та ввести в оману вже інституційних інвесторів.

Нас багато. Сьогодні в ініціативній групі вже понад 147 постраждалих з 14 країн світу. Хтось втратив 10 тисяч доларів, хтось — сотні тисяч, а хтось — понад мільйон. Ми їдемо на iFX EXPO Dubai, бо це єдиний майданчик, де нас неможливо просто проігнорувати. У нас є інформація, що Нікі Гопе Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, просуваючи Alchemy Markets та Xoala — структури, які прийшли на зміну компаніям, що залишили нас без грошей. Ми не залишимо це без реакції. Ми будемо боротися за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити красивим казкам про "успішний фінтех", за якими насправді ховаються втрати, ребрендинг і втеча від відповідальності", — заявляють постраждалі інвестори.

Лілія Подоляк

Суспільство
Санкції
Бренд
Дубай
Велика Британія
Сполучені Штати Америки