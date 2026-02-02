Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність покарання росіян за військові злочини. Він нагадав про загибель шахтарів у Дніпропетровській області і підкреслив, що рф вкотре підтверджує статус терористичної держави.
Обов'язковою умовою для досягнення справедливого миру є покарання росіян, винних у військових злочинах. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадав, що 1 лютого у Дніпропетровській області понад 10 людей загинули в результаті цілеспрямованого удару росії по автобусу, що перевозив шахтарів.
Жодної військової цілі - лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх сімей після зміни. Справді жахливо. росія вкотре доводить свій статус терористичної держави
Він додав, що "російські вбивці, відповідальні за цей та інші злочини, мають постати перед правосуддям".
"Відповідальність є важливою для справедливого миру", - резюмував Сибіга.
Нагадаємо
1 лютого 2026 року війська рф атакували Павлоградський район Дніпропетровської області дронами. Внаслідок удару поблизу службового автобуса загинуло 12 шахтарів, 17 отримали поранення.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.
