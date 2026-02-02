Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 9186 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 17213 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 35963 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 24040 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 32932 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 26370 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 44124 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60442 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38698 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36008 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.7м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ відновлює теплопостачання після аварії в енергосистемі: понад 2700 будинків вже з теплом1 лютого, 13:36 • 4718 перегляди
Доходи рф від енергоресурсів скоротяться до 22% бюджету у 2026 році - Bild1 лютого, 14:19 • 5140 перегляди
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ1 лютого, 16:00 • 6128 перегляди
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло1 лютого, 16:27 • 4378 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них1 лютого, 16:40 • 7702 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 59463 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 87421 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 64644 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 71324 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 72242 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19396 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 30120 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32682 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35486 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 37259 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Дипломатка

Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про необхідність покарання росіян за військові злочини. Він нагадав про загибель шахтарів у Дніпропетровській області і підкреслив, що рф вкотре підтверджує статус терористичної держави.

Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста

Обов'язковою умовою для досягнення справедливого миру є покарання росіян, винних у військових злочинах. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що 1 лютого у Дніпропетровській області понад 10 людей загинули в результаті цілеспрямованого удару росії по автобусу, що перевозив шахтарів.

Жодної військової цілі - лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх сімей після зміни. Справді жахливо. росія вкотре доводить свій статус терористичної держави

- зазначив глава МЗС.

Він додав, що "російські вбивці, відповідальні за цей та інші злочини, мають постати перед правосуддям".

"Відповідальність є важливою для справедливого миру", - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

1 лютого 2026 року війська рф атакували Павлоградський район Дніпропетровської області дронами. Внаслідок удару поблизу службового автобуса загинуло 12 шахтарів, 17 отримали поранення.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

Оператори ворожих шахедів свідомо атакували цивільних: "Флеш" про удар рф по автобусу з шахтарями01.02.26, 22:13 • 2348 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Україна