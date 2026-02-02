$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 9186 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 17214 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 35964 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 24041 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 32935 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 26370 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44125 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60442 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38698 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36008 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости наказания россиян за военные преступления. Он напомнил о гибели шахтеров в Днепропетровской области и подчеркнул, что РФ в очередной раз подтверждает статус террористического государства.

Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста

Обязательным условием для достижения справедливого мира является наказание россиян, виновных в военных преступлениях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Подробности

Он напомнил, что 1 февраля в Днепропетровской области более 10 человек погибли в результате целенаправленного удара России по автобусу, перевозившему шахтеров.

Никакой военной цели - только трудолюбивые мужчины, возвращавшиеся к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства

- отметил глава МИД.

Он добавил, что "российские убийцы, ответственные за это и другие преступления, должны предстать перед правосудием".

"Ответственность важна для справедливого мира", - резюмировал Сибига.

Напомним

1 февраля 2026 года войска РФ атаковали Павлоградский район Днепропетровской области дронами. В результате удара вблизи служебного автобуса погибли 12 шахтеров, 17 получили ранения.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

01.02.26, 22:13

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Днепропетровская область
Украина