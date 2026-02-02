Сибига: Россия в очередной раз подтверждает свой статус государства-террориста

Обязательным условием для достижения справедливого мира является наказание россиян, виновных в военных преступлениях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Подробности

Он напомнил, что 1 февраля в Днепропетровской области более 10 человек погибли в результате целенаправленного удара России по автобусу, перевозившему шахтеров.

Никакой военной цели - только трудолюбивые мужчины, возвращавшиеся к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства - отметил глава МИД.

Он добавил, что "российские убийцы, ответственные за это и другие преступления, должны предстать перед правосудием".

"Ответственность важна для справедливого мира", - резюмировал Сибига.

Напомним

1 февраля 2026 года войска РФ атаковали Павлоградский район Днепропетровской области дронами. В результате удара вблизи служебного автобуса погибли 12 шахтеров, 17 получили ранения.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

