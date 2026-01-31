$42.850.00
Ексклюзив
10:00 • 0 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 1326 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 20827 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 39329 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 41785 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 27923 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 25890 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 22028 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 22357 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21853 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Український бізнес включає оплату за генератори до чеків через відключення світла. Законодавство вимагає інформувати споживачів про такі платежі заздалегідь.

Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах

В умовах постійних відключень електроенергії український бізнес дедалі частіше використовує генератори для підтримання роботи. Разом із цим у чеках закладів громадського харчування та сфери послуг з’являється окрема позиція – оплата за роботу генератора, передає УНН.

Правові вимоги до додаткових платежів

У коментарі для УНН Юридичний радник, співзасновник та керуючий партнер "APRÁVOX" Володимир Сазикін наголошує, що українське законодавство зобов’язує бізнес заздалегідь інформувати споживача про всі складові вартості товарів і послуг.

Згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", клієнт має право отримати повну, доступну та достовірну інформацію ще до моменту здійснення покупки або замовлення.

Якщо підприємство планує включати до чеку витрати на роботу генератора, споживач має бути завчасно поінформований про наявність такого платежу та його розмір 

– пояснює Сазикін.

Крім того, правила роботи закладів ресторанного господарства передбачають можливість надання додаткових послуг, але за умови, що їх перелік і вартість чітко зазначені у прейскурантах або меню.

Таким чином, якщо оплата генератора вказується окремою позицією, вона повинна бути прозоро відображена в інформаційних матеріалах для клієнтів.

Позиція Держпродспоживслужби

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що стягнення будь-яких додаткових платежів без попереднього інформування або погодження зі споживачем є порушенням його прав.

Такі дії можуть ставити під сумнів законність роботи закладу та стати підставою для реагування контролюючих органів.

Найбільш безпечним шляхом для бізнесу експерти вважають включення витрат на роботу генераторів до загальної вартості продукції або послуг із формуванням єдиної кінцевої ціни без окремих доплат.

Війна як фактор подорожчання

Водночас директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук Олена Нусінова зазначає, що поява додаткових витрат у чеках – це відображення глибших економічних процесів.

Через витрати на пальне, обслуговування генераторів та втрати від простоїв заклади змушені переглядати цінову політику.

У періоди енергетичної нестабільності середній чек у закладах громадського харчування зростає в межах 6–12%. Це вже не короткострокове явище, а новий рівень витрат, який поступово закріплюється у базових цінах 

— пояснює економістка.

За її словами, через системні удари по енергетичній інфраструктурі електроенергія перестала бути стабільною основою для ведення бізнесу та перетворилася на ризиковий ресурс.

Генератор – це не елемент комфорту, а вимушена заміна базової інфраструктури. Бізнес працює в умовах аварійної економіки, коли витрати постійно зростають 

– наголошує експертка.

У результаті підприємства змушені включати нові витрати в ціну своїх послуг, формуючи нову реальність для споживачів.

Довгострокові наслідки для ринку

Економістка звертає увагу на кілька ключових змін:

– підвищені ціни поступово закріплюються і не повертаються до попереднього рівня;

– у вартість товарів і послуг закладається ризик майбутніх перебоїв з енергопостачанням;

– ринок поступово змінюється, і виживають ті компанії, які можуть інвестувати в автономність.

Менші заклади часто не витримують такого навантаження або змушені припиняти діяльність.

Як реагують споживачі

Поведінка клієнтів також змінюється. Люди починають рідше відвідувати заклади, обирають простіші формати або надають перевагу домашньому споживанню.

У ширшому економічному контексті це означає скорочення попиту у сфері послуг і поступове зниження ділової активності.

Ціна війни у повсякденному чеку

За словами Нусінової, "оплата генератора" стала символом того, як воєнні удари по інфраструктурі переходять у щоденну економіку.

Коли бізнес змушений компенсувати зруйновану енергосистему власними ресурсами, економіка країни стає дорожчою, менш ефективною та менш доступною для споживачів.

Поки енергетична інфраструктура залишається під загрозою, додаткові витрати закріплюватимуться у цінах, а війна продовжуватиме впливати на кожен споживчий чек.

Андрій Тимощенков

