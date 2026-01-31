Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях

$42.850.00
51.240.00
ukenru
09:29 • 1300 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 20813 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 39316 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 41774 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 27919 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 25889 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 22025 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 22354 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21850 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22772 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
5м/с
75%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 17735 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 11285 просмотра
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года04:21 • 6948 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo05:18 • 11295 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 14846 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 0 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 41779 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 26480 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 31367 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 34784 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 1158 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 4660 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 15540 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 15503 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 15782 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Сериал

Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Украинский бизнес включает оплату за генераторы в чеки из-за отключения света. Законодательство требует информировать потребителей о таких платежах заранее.

Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях

В условиях постоянных отключений электроэнергии украинский бизнес все чаще использует генераторы для поддержания работы. Вместе с этим в чеках заведений общественного питания и сферы услуг появляется отдельная позиция – оплата за работу генератора, передает УНН.

Правовые требования к дополнительным платежам

В комментарии для УНН Юридический советник, соучредитель и управляющий партнер "APRÁVOX" Владимир Сазыкин отмечает, что украинское законодательство обязывает бизнес заранее информировать потребителя обо всех составляющих стоимости товаров и услуг.

Согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", клиент имеет право получить полную, доступную и достоверную информацию еще до момента совершения покупки или заказа.

Если предприятие планирует включать в чек расходы на работу генератора, потребитель должен быть заблаговременно проинформирован о наличии такого платежа и его размере 

– объясняет Сазыкин.

Кроме того, правила работы заведений ресторанного хозяйства предусматривают возможность предоставления дополнительных услуг, но при условии, что их перечень и стоимость четко указаны в прейскурантах или меню.

Таким образом, если оплата генератора указывается отдельной позицией, она должна быть прозрачно отражена в информационных материалах для клиентов.

Позиция Госпотребслужбы

В Госпотребслужбе подчеркивают, что взимание любых дополнительных платежей без предварительного информирования или согласования с потребителем является нарушением его прав.

Такие действия могут ставить под сомнение законность работы заведения и стать основанием для реагирования контролирующих органов.

Наиболее безопасным путем для бизнеса эксперты считают включение расходов на работу генераторов в общую стоимость продукции или услуг с формированием единой конечной цены без отдельных доплат.

Война как фактор подорожания

В то же время директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова отмечает, что появление дополнительных расходов в чеках – это отражение более глубоких экономических процессов.

Из-за расходов на топливо, обслуживание генераторов и потери от простоев заведения вынуждены пересматривать ценовую политику.

В периоды энергетической нестабильности средний чек в заведениях общественного питания растет в пределах 6–12%. Это уже не краткосрочное явление, а новый уровень расходов, который постепенно закрепляется в базовых ценах 

— объясняет экономист.

По ее словам, из-за системных ударов по энергетической инфраструктуре электроэнергия перестала быть стабильной основой для ведения бизнеса и превратилась в рисковый ресурс.

Генератор – это не элемент комфорта, а вынужденная замена базовой инфраструктуры. Бизнес работает в условиях аварийной экономики, когда расходы постоянно растут 

– подчеркивает эксперт.

В результате предприятия вынуждены включать новые расходы в цену своих услуг, формируя новую реальность для потребителей.

Долгосрочные последствия для рынка

Экономист обращает внимание на несколько ключевых изменений:

– повышенные цены постепенно закрепляются и не возвращаются к прежнему уровню;

– в стоимость товаров и услуг закладывается риск будущих перебоев с энергоснабжением;

– рынок постепенно меняется, и выживают те компании, которые могут инвестировать в автономность.

Меньшие заведения часто не выдерживают такой нагрузки или вынуждены прекращать деятельность.

Как реагируют потребители

Поведение клиентов также меняется. Люди начинают реже посещать заведения, выбирают более простые форматы или отдают предпочтение домашнему потреблению.

В более широком экономическом контексте это означает сокращение спроса в сфере услуг и постепенное снижение деловой активности.

Цена войны в повседневном чеке

По словам Нусиновой, "оплата генератора" стала символом того, как военные удары по инфраструктуре переходят в ежедневную экономику.

Когда бизнес вынужден компенсировать разрушенную энергосистему собственными ресурсами, экономика страны становится дороже, менее эффективной и менее доступной для потребителей.

Пока энергетическая инфраструктура остается под угрозой, дополнительные расходы будут закрепляться в ценах, а война будет продолжать влиять на каждый потребительский чек.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикапубликации
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина