Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії

$42.850.00
51.240.00
uk
31 січня, 17:53 • 17987 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 35310 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 25958 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 26174 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 22810 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14637 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 13034 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7168 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11779 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19258 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі31 січня, 20:24
Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії Мелоні31 січня, 20:41
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний стан31 січня, 22:33
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg1 лютого, 00:17
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"00:54
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 39212 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 68650 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 48354 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 53668 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 55919 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії06:27
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смерті31 січня, 09:00
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Вчені зафіксували другий випадок спостереження хвилястого альбатроса на північ від Центральної Америки. Птах, що розмножується на Галапагоських островах, був помічений біля узбережжя центральної Каліфорнії.

Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії

Вчені на дослідницькому судні біля узбережжя центральної Каліфорнії помітили хвилястого альбатроса, що стало лише другим зареєстрованим спостереженням цього птаха на північ від Центральної Америки. Про це повідомляє Science Alert, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що жовтодзьобий птах з чорними очима-ґудзиками, розмах крил якого може становити 2,4 метра та більшу частину свого життя проводить у повітрі над океаном, також був пов'язаний із загадкою: дослідники дивуються, як і чому вид, який, як відомо, розмножується на Галапагоських островах – приблизно за 4800 кілометрів – забрався так далеко на північ.

Для вчених це "мандрівний" птах, який подорожує далеко за межі свого типового ареалу. Його помітили за 37 кілометрів від узбережжя Пойнт-П'єдрас-Бланкас, приблизно посередині між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом.

Здається, не поспішає повертатися на південь. Я навіть не можу повірити в те, що побачила. Я досі в шоці

- прокоментувала відео морська орнітологиня Теммі Рассел.

Дорослий птах "", – сказала , яка була на борту судна та зазначила, що того ж птаха, очевидно, помітили в жовтні біля узбережжя Північної Каліфорнії.

За її словами, практично неможливо визначити, чому птах опинився так далеко від свого дому. Можливо, його могло занести на північ штормом. При цьому деякі птахи мають "мандрівний дух" і просто летять далі за інших.

Ймовірно, він не розмножувався минулого сезону, адже дорослі відкладають яйця навесні, а пташенята залишають гнізда до січня. Можливо, у свій "вільний рік" він вирушив у мандри, а згодом повернеться на Галапагоси, щоб знову з’єднатися зі своєю парою в наступному сезоні. Хто знає, як довго він тут пробуде і чи повернеться взагалі. Саме тому такі спостереження є такими особливими

- припускає науковиця.

Довідково

Міжнародний союз охорони природи називає альбатросів – найбільших птахів на Галапагоських островах – видом, що знаходиться під критичною загрозою зникнення. За даними Американської організації з охорони птахів, його ареал обмежений тропіками. Він гніздиться на лавових полях серед розкиданих валунів та рідкої рослинності.

Тривалість життя птахів може сягати 45 років. Вони харчуються переважно рибою, кальмарами та ракоподібними.

Нагадаємо

У Львові пару лебедів з Левандівського озера тимчасово перевезли до Домівки врятованих тварин через наближення морозів до -20°C. Птахи залишаться там до потепління, операція з порятунку пройшла успішно.

Вадим Хлюдзинський

