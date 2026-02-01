Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя Каліфорнії

Вчені на дослідницькому судні біля узбережжя центральної Каліфорнії помітили хвилястого альбатроса, що стало лише другим зареєстрованим спостереженням цього птаха на північ від Центральної Америки. Про це повідомляє Science Alert, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що жовтодзьобий птах з чорними очима-ґудзиками, розмах крил якого може становити 2,4 метра та більшу частину свого життя проводить у повітрі над океаном, також був пов'язаний із загадкою: дослідники дивуються, як і чому вид, який, як відомо, розмножується на Галапагоських островах – приблизно за 4800 кілометрів – забрався так далеко на північ.

Для вчених це "мандрівний" птах, який подорожує далеко за межі свого типового ареалу. Його помітили за 37 кілометрів від узбережжя Пойнт-П'єдрас-Бланкас, приблизно посередині між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом.

Здається, не поспішає повертатися на південь. Я навіть не можу повірити в те, що побачила. Я досі в шоці - прокоментувала відео морська орнітологиня Теммі Рассел.

Дорослий птах "", – сказала , яка була на борту судна та зазначила, що того ж птаха, очевидно, помітили в жовтні біля узбережжя Північної Каліфорнії.

За її словами, практично неможливо визначити, чому птах опинився так далеко від свого дому. Можливо, його могло занести на північ штормом. При цьому деякі птахи мають "мандрівний дух" і просто летять далі за інших.

Ймовірно, він не розмножувався минулого сезону, адже дорослі відкладають яйця навесні, а пташенята залишають гнізда до січня. Можливо, у свій "вільний рік" він вирушив у мандри, а згодом повернеться на Галапагоси, щоб знову з’єднатися зі своєю парою в наступному сезоні. Хто знає, як довго він тут пробуде і чи повернеться взагалі. Саме тому такі спостереження є такими особливими - припускає науковиця.

Довідково

Міжнародний союз охорони природи називає альбатросів – найбільших птахів на Галапагоських островах – видом, що знаходиться під критичною загрозою зникнення. За даними Американської організації з охорони птахів, його ареал обмежений тропіками. Він гніздиться на лавових полях серед розкиданих валунів та рідкої рослинності.

Тривалість життя птахів може сягати 45 років. Вони харчуються переважно рибою, кальмарами та ракоподібними.

Нагадаємо

