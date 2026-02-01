Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии

Ученые на исследовательском судне у побережья центральной Калифорнии заметили волнистого альбатроса, что стало лишь вторым зарегистрированным наблюдением этой птицы к северу от Центральной Америки. Об этом сообщает Science Alert, информирует УНН.

Отмечается, что желтоклювая птица с черными глазами-пуговицами, размах крыльев которой может составлять 2,4 метра и большую часть своей жизни проводит в воздухе над океаном, также была связана с загадкой: исследователи удивляются, как и почему вид, который, как известно, размножается на Галапагосских островах – примерно в 4800 километрах – забрался так далеко на север.

Для ученых это "странствующая" птица, которая путешествует далеко за пределы своего типичного ареала. Ее заметили в 37 километрах от побережья Пойнт-Пьедрас-Бланкас, примерно посередине между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом.

Кажется, не спешит возвращаться на юг. Я даже не могу поверить в то, что увидела. Я до сих пор в шоке - прокомментировала видео морской орнитолог Тэмми Рассел.

Взрослая птица "", – сказала , которая была на борту судна и отметила, что ту же птицу, очевидно, заметили в октябре у побережья Северной Калифорнии.

По ее словам, практически невозможно определить, почему птица оказалась так далеко от своего дома. Возможно, ее могло занести на север штормом. При этом некоторые птицы имеют "странствующий дух" и просто летят дальше других.

Вероятно, он не размножался в прошлом сезоне, ведь взрослые откладывают яйца весной, а птенцы покидают гнезда до января. Возможно, в свой "свободный год" он отправился в странствия, а затем вернется на Галапагосы, чтобы снова соединиться со своей парой в следующем сезоне. Кто знает, как долго он здесь пробудет и вернется ли вообще. Именно поэтому такие наблюдения являются такими особенными - предполагает научный сотрудник.

Международный союз охраны природы называет альбатросов – самых крупных птиц на Галапагосских островах – видом, находящимся под критической угрозой исчезновения. По данным Американской организации по охране птиц, его ареал ограничен тропиками. Он гнездится на лавовых полях среди разбросанных валунов и редкой растительности.

Продолжительность жизни птиц может достигать 45 лет. Они питаются преимущественно рыбой, кальмарами и ракообразными.

