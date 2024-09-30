Украинцы сделали более миллиона предложений через Дію

За три недели украинцы подали более миллиона предложений через приложение Дія. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

«За 3 недели украинцы сделали более 1 миллиона предложений в Дії. Запускали онлайн-предложение для пар, которые находятся на расстоянии, а сейчас видим, что оно стало трендом на все случаи жизни. Сделать предложение в Дії успели все - от влюбленных пар до украинских бизнесов», - написал Федоров.

Напомним

9 сентября этого года в приложении Дія появилась возможность бракосочетания онлайн, которое продлится около 30 минут.

Только за 4 дня с начала запуска функции украинцы сделали 416 тыс. предложений, 1247 пар подали заявления, 197 пар уже поженились.