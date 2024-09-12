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Шлюб онлайн в "Дії": за три дні 416 тис. пропозицій, 197 пар уже одружилися

Шлюб онлайн в "Дії": за три дні 416 тис. пропозицій, 197 пар уже одружилися

Київ • УНН

 • 10673 перегляди

Новий сервіс "Шлюб онлайн" в Дії став трендом тижня. За 3 дні зроблено 416 тис. пропозицій, 1247 пар подали заяви, 197 пар уже одружилися. Цифровізація спрощує життя та допомагає створювати сім'ї.

Новий сервіс "Шлюб онлайн" у "Дії" став популярним. За 3 дні зроблено 416 тис. пропозицій, 1247 пар подали заяви, 197 пар уже одружилися, повідомив у Telegram у четвер віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.  

Українці одружуються з "Дією". Шлюб онлайн - революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний - лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в "Дії", без перебільшень, стала трендом тижня

- написав Федоров

З його слів, результати за 3 дні в цифрах такі:

  • 416 133 пропозиції зробили користувачі. "Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз", - зауважив Федоров. 
  • 1 247 пар подали заяви про шлюб.
  • 197 пар уже одружилися із запуску бети.

"Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім’ї", - вказав віцепрем'єр.

При цьому він додав, що особливе задоволення після кожного запуску дивитися меми, які створюють, і показав низку з них.

У "Дії" запускають шлюб онлайн - Федоров09.09.24, 14:28 • 13404 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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