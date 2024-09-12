Брак онлайн в "Дія": за три дня 416 тыс. предложений, 197 пар уже поженились

Новый сервис "Брак онлайн" в "Дія" стал популярным. За 3 дня сделано 416 тыс. предложений, 1247 пар подали заявления, 197 пар уже поженились, сообщил в Telegram в четверг вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Украинцы женятся с "Дія". Брак онлайн - революционный сервис, и по популярности видим, что очень нужный - только за первые 24 часа вы забронировали даты браков на 2 месяца вперед! А предложение в "Дія", без преувеличений, стало трендом недели - написал Федоров

По его словам, результаты за 3 дня в цифрах таковы:

416 133 предложения сделали пользователи. «Интересно, что положительных ответов только 49 282, поэтому попробуйте еще раз», - отметил Федоров.

1 247 пар подали заявления о браке.

197 пар уже поженились с запуска беты.

"Цифровизация не только упрощает жизнь, но и помогает создавать семьи", - указал вице-премьер.

При этом он добавил, что особое удовольствие после каждого запуска смотреть мемы, которые создают, и показал ряд из них.

У "Дії" запускають шлюб онлайн - Федоров