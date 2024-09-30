Українці зробили понад мільйон пропозицій через Дію
Київ • УНН
Українці подали понад мільйон пропозицій через застосунок Дія за три тижні. Функція онлайн-одруження стала популярною не лише для пар на відстані, але й для різних життєвих ситуацій.
За три тижні українці подали понад мільйон пропозицій через застосунок Дія. Про це розповів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
"За 3 тижні українці зробили понад 1 мільйон пропозицій у Дії. Запускали онлайн-пропозицію для пар, які перебувають на відстані, а зараз бачимо, що вона стала трендом на всі випадки життя. Зробити пропозицію в Дії встигли всі — від закоханих пар до українських бізнесів", - написав Федоров.
Нагадаємо
9 вересня цього року у застосунку Дія зʼявилась можливість одруження онлайн, яке триватиме близько 30 хвилин.
Лише за 4 дні з початку запуску функції українці зробили 416 тис. пропозицій, 1247 пар подали заяви, 197 пар уже одружилися.