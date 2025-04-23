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Украинцы не примут замороженный конфликт: к переговорам готовы, сдачи территорий не будет - Свириденко

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Украина готова вести переговоры о мире, но не примет никаких вариантов «сдачи» территорий. Необходимо полное прекращение огня и гарантии безопасности, достаточно сильные, чтобы сдержать будущую агрессию.

Украинцы не примут замороженный конфликт: к переговорам готовы, сдачи территорий не будет - Свириденко

Принципиальной позицией Украины в подготовке переговорного процесса о мире является готовность вести переговоры и полное неприятие вариантов "сдачи". Об этом заявила в соцсети Х первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко на фоне встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Украина стоит на своей позиции относительно несдачи территорий. Капитуляцию не примут украинцы.

Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет ни одного соглашения, которое даст России более прочные основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же

- написала Свириденко.

Она также подчеркнула, что Украина никогда не признает оккупацию Крыма.

И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украине потребуются обязательные гарантии безопасности — достаточно сильные, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четкие, чтобы обеспечить длительный мир

- подчеркнула представительница украинского правительства.

Дополнение

В Лондоне 23 апреля планировалась встреча представителей Украины и США. Стороны должны были обсудить возможность прекращения огня и рассмотреть план Трампа о мирном урегулировании. Раунд переговоров в столице Великобритании должен был быть ключевым на пути к установлению справедливого мира, ведь в Белом доме на фоне ряда дипломатических провалов стали угрожать выходом из переговорного процесса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне начала переговоров в Лондоне подчеркнул, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни один из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.

Лилия Набока

Лилия Набока

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