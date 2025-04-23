Украинцы не примут замороженный конфликт: к переговорам готовы, сдачи территорий не будет - Свириденко

Принципиальной позицией Украины в подготовке переговорного процесса о мире является готовность вести переговоры и полное неприятие вариантов "сдачи". Об этом заявила в соцсети Х первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко на фоне встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне, сообщает УНН.

По ее словам, Украина стоит на своей позиции относительно несдачи территорий. Капитуляцию не примут украинцы.

Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет ни одного соглашения, которое даст России более прочные основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же