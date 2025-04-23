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Українці не приймуть заморожений конфлікт: до переговорів готові, здачі територій не буде - перший віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 2240 перегляди

Україна готова вести переговори про мир, але не прийме жодних варіантів «здачі» територій. Потрібне повне припинення вогню та гарантії безпеки, достатньо сильні, щоб стримати майбутню агресію.

Українці не приймуть заморожений конфлікт: до переговорів готові, здачі територій не буде - перший віцепрем'єр

Принциповою позицією України у підготовці переговорного процесу про мир є готовність вести переговори і повне неприйняття варіантів "здачі". Про це заявила у соцмережі Х перша віцепрем'єрка — міністр економіки України Юлія Свириденко, на тлі зустрічі делегації України з партнерами в Лондоні, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Україна стоїть на своїй позиції щодо нездачі територій. Капітуляцію не приймуть українці.

Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством. Повне припинення вогню — на суші, у повітрі та на морі — є необхідним першим кроком. Якщо Росія вибере обмежену паузу, Україна відповість тим же

- написала Свириденко.

Вона також наголосила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму.

І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир

- наголосила представниця українського уряду.

Доповнення

У Лондоні 23 квітня планувалася зустріч представників України та США. Сторони мали обговорити можливість припинення вогню та розглянути план Трампа про мирне врегулювання. Раунд переговорів в столиці Великої Британії мав бути ключовим на шляху до встановлення справедливого миру, адже в Білому домі на тлі низки дипломатичних провалів стали погрожувати виходом з переговорного процесу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на тлі початку переговорів у Лондоні наголосив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.

Лілія Набока

Лілія Набока

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