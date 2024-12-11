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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы начали получать 1000 грн от государства: как присоединиться к «Зимней еПоддержке»

Украинцы начали получать 1000 грн от государства: как присоединиться к «Зимней еПоддержке»

Киев  •  УНН

 • 3430 просмотра

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Начаты выплаты по 1000 гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Подать заявку можно через «Дію», банки-партнеры или «Укрпочту», средства разрешено тратить на лекарства, коммунальные услуги, образование и помощь ВСУ.

Украинцы начали получать помощь в размере 1000 гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка», сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По его словам, первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карточки граждан, которые подали заявления на ее получение.

Приобщиться к программе можно через «Дію».

Также со вчерашнего дня, 10 декабря заявки принимаются через банки-партнеры. А получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту.

Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ. 

Как оформить пособие Как оформить пособие 

Для того, чтобы подать заявку через «Дію»:

1. Установите или обновите приложение Дія до последней версии.

2. Авторизуйтесь в «Действии».

3. В разделе Сервисы выберите услугу Зимняя еПоддержка.

4. Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку «Начать»

5. Выберите для кого предназначена выплата (для себя или для ребенка)

Обратите внимание! Если свидетельство о рождении ребенка не подгрузилось в приложении Дія - нажмите на кнопку «Добавить свидетельство о рождении ребенка».

6. Выберите счет для выплаты.

Если вы уже являетесь участником программы "Национальный кэшбек" и открыли счет в банке, система автоматически предложит выбрать существующую карту или открыть новую. Выберите удобный для себя способ. 

7. Отправьте заявление на получение выплаты. Предварительно внимательно проверьте данные заявления и подтвердите, что вы находитесь на территории Украины.

8. После заказа выплаты отслеживайте статус заявления в мобильном приложении Дія.

9. После того, как заявка будет одобрена, средства поступят на выбранную в Дії карту Национальный кэшбэк в течение 10 дней.

Дополнение

Более 2 миллионов украинцев автоматически получат выплаты «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту»

"Зимова єПідтримка": в Минэкономики сообщили откуда взяли средства на программу1 дек. 2024, 12:45 • 35851 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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