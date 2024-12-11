Украинцы начали получать 1000 грн от государства: как присоединиться к «Зимней еПоддержке»
Киев • УНН
Начаты выплаты по 1000 гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка». Подать заявку можно через «Дію», банки-партнеры или «Укрпочту», средства разрешено тратить на лекарства, коммунальные услуги, образование и помощь ВСУ.
Украинцы начали получать помощь в размере 1000 гривен в рамках программы «Зимняя еПоддержка», сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По его словам, первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карточки граждан, которые подали заявления на ее получение.
Приобщиться к программе можно через «Дію».
Также со вчерашнего дня, 10 декабря заявки принимаются через банки-партнеры. А получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через Укрпочту.
Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или же на помощь ВСУ.
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Для того, чтобы подать заявку через «Дію»:
1. Установите или обновите приложение Дія до последней версии.
2. Авторизуйтесь в «Действии».
3. В разделе Сервисы выберите услугу Зимняя еПоддержка.
4. Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку «Начать»
5. Выберите для кого предназначена выплата (для себя или для ребенка)
Обратите внимание! Если свидетельство о рождении ребенка не подгрузилось в приложении Дія - нажмите на кнопку «Добавить свидетельство о рождении ребенка».
6. Выберите счет для выплаты.
Если вы уже являетесь участником программы "Национальный кэшбек" и открыли счет в банке, система автоматически предложит выбрать существующую карту или открыть новую. Выберите удобный для себя способ.
7. Отправьте заявление на получение выплаты. Предварительно внимательно проверьте данные заявления и подтвердите, что вы находитесь на территории Украины.
8. После заказа выплаты отслеживайте статус заявления в мобильном приложении Дія.
9. После того, как заявка будет одобрена, средства поступят на выбранную в Дії карту Национальный кэшбэк в течение 10 дней.
Дополнение
Более 2 миллионов украинцев автоматически получат выплаты «Зимней еПоддержки» через «Укрпочту».
"Зимова єПідтримка": в Минэкономики сообщили откуда взяли средства на программу1 дек. 2024, 12:45 • 35851 просмотр