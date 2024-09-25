Украинцев предупредили о возможных осложнениях движения на пункте пропуска на границе с Венгрией

На границе с Венгрией начат ремонт подъездных путей в пункте пропуска «Чоп - Захонь». Работы продлятся несколько недель, возможны осложнения движения автотранспорта в направлении выезда из Украины, сообщили в Гостаможслужбе в среду, пишет УНН.

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«С сегодняшнего дня, с 25 сентября, в международном пункте пропуска «Чоп - Захонь» на границе с Венгрией, в направлении «выезд из Украины» осуществляются ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия на отрезке пути от моста через реку Тиса до пассажирского и грузового участков. В связи с этим возможны осложнения движения автотранспорта в течение срока выполнения работ, которые продлятся ориентировочно несколько недель», - сообщили в ведомстве в соцсетях.

Таможенники призвали всех, кто планирует пересекать в этом направлении границу, учесть эту информацию при планировании путешествия.

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