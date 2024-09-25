Українців попередили про можливі ускладнення руху на пункті пропуску на кордоні з Угорщиною

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Київ • УНН

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На кордоні з Угорщиною розпочато ремонт дорожнього покриття в пункті пропуску "Чоп - Захонь". Роботи триватимуть кілька тижнів, можливі ускладнення руху автотранспорту в напрямку виїзду з України.

На кордоні з Угорщиною розпочато ремонт під’їздних шляхів у пункті пропуску "Чоп - Захонь". Роботи триватимуть кілька тижнів, можливі ускладнення руху автотранспорту в напрямку виїзду з України, повідомили у Держмитслужбі у середу, пише УНН.

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"Відсьогодні, з 25 вересня, у міжнародному пункті пропуску "Чоп - Захонь", що на кордоні з Угорщиною, в напрямку "виїзд з України" здійснюються ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття на відрізку шляху від мосту через річку Тиса до пасажирської та вантажної ділянок. У зв’язку з цим можливі ускладнення руху автотранспорту впродовж терміну виконання робіт, які триватимуть орієнтовно кілька тижнів", - повідомили у відомстві у соцмережах.

Митники закликали всіх, хто планує перетинати у цьому напрямку кордон, врахувати цю інформацію при плануванні подорожі.

Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання23.09.24, 19:13 • 19814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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