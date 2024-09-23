Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання

Пасажиропотік, якщо порівняти з минулим роком, то він залишався на такому ж самому рівні. У літні місяці фіксувалося поступове зростання пасажиропотоку, а в серпні загалом кордон перетнули близько 4 млн осіб в обох напрямках. Вже у вересні пасажиропотік дещо знизився. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Пасажиропотік, якщо порівняти з минулим роком, то він залишався на такому ж самому рівні і кількість охочих перетнути кордон значно збільшується в літній період, або ж в зимовий період під час свят. Щодо літніх місяців, то ми кожного місяця в червні, липні, серпні відмічали виключно поступове зростання пасажиропотоку і, до прикладу, в серпні місяці загалом кордон перетнули близько 4 млн осіб в обох напрямках. Динаміка змінювалася щодо виїзду та в'їзду. В червні більше подорожували на виїзд з України. В липні та серпні певна перевага йшла на в’їзд в Україну. З початку вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч і не так різко, але все рівно він нижчий, ніж в літні місяці. Зараз у вихідні кордон перетинає близько 105-110 тис. осіб в обох напрямках, а в будні він тримається на рівні близько 95 тис.", - сказав Демченко.

Він зазначив, що у вересні не фіксується перевага на виїзд, або в’їзду.

"У відсотковому відношенні пасажиропотік коливається десь 50 на 50. Зі зниженням пасажиропотоку, ми також не відмічаємо у суттєвих черг на кордоні. (...) Але звісно, що певні скупчення транспортних засобів можуть бути присутні особливо у четвер, п’ятницю, початок суботи, але це десятки автомобілів, а не сотні, як це було в літній період", - додав Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ повідомив про тенденцію до зменшення незаконних перетинів кордону в серпні порівняно з липнем. Найбільше порушників затримано на кордоні з Румунією та Молдовою.