Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58056 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116044 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 154753 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125355 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116738 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117203 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146917 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75752 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84253 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183122 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 45763 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34400 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32389 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32114 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 29657 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 154739 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146913 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183121 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519852 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8306 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35535 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34994 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37091 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60150 перегляди
Актуальне
Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання

Пасажиропотік на кордоні України: у ДПСУ розповіли про сезонні коливання

Київ • УНН

 • 19814 перегляди

Пасажиропотік на кордоні України залишається на рівні минулого року з сезонними коливаннями. У серпні кордон перетнули близько 4 млн осіб, а у вересні спостерігається незначне зниження.

Пасажиропотік, якщо порівняти з минулим роком, то він залишався на такому ж самому рівні. У літні місяці фіксувалося поступове зростання пасажиропотоку, а в серпні загалом кордон перетнули близько 4 млн осіб в обох напрямках. Вже у вересні пасажиропотік дещо знизився. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Пасажиропотік, якщо порівняти з минулим роком, то він залишався на такому ж самому рівні і кількість охочих перетнути кордон значно збільшується в літній період, або ж в зимовий період під час свят. Щодо літніх місяців, то ми кожного місяця в червні, липні, серпні відмічали виключно поступове зростання пасажиропотоку і, до прикладу, в серпні місяці загалом кордон перетнули близько 4 млн осіб в обох напрямках. Динаміка змінювалася щодо виїзду та в'їзду. В червні більше подорожували на виїзд з України. В липні та серпні певна перевага йшла на в’їзд в Україну. З початку вересня пасажиропотік дещо знизився, хоч і не так різко, але все рівно він нижчий, ніж в літні місяці. Зараз у вихідні кордон перетинає близько 105-110 тис. осіб в обох напрямках, а в будні він тримається на рівні близько 95 тис.", - сказав Демченко.

Він зазначив, що у вересні не фіксується перевага на виїзд, або в’їзду.

"У відсотковому відношенні пасажиропотік коливається десь 50 на 50. Зі зниженням пасажиропотоку, ми також не відмічаємо у суттєвих черг на кордоні. (...) Але звісно, що певні скупчення транспортних засобів можуть бути присутні особливо у четвер, п’ятницю, початок суботи, але це десятки автомобілів, а не сотні, як це було в літній період", - додав Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ повідомив про тенденцію до зменшення незаконних перетинів кордону в серпні порівняно з липнем. Найбільше порушників затримано на кордоні з Румунією та Молдовою.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
rumuniiaРумунія
ukrainaУкраїна
moldovaМолдова

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88