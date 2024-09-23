Пассажиропоток на границе Украины: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях

Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же самом уровне. В летние месяцы фиксировался постепенный рост пассажиропотока, а в августе в целом границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Уже в сентябре пассажиропоток несколько снизился. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же уровне и количество желающих пересечь границу значительно увеличивается в летний период, или же в зимний период во время праздников. Что касается летних месяцев, то мы каждый месяц в июне, июле, августе отмечали исключительно постепенный рост пассажиропотока и, к примеру, в августе месяце в целом границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Динамика менялась по выезду и въезду. В июне больше путешествовали на выезд из Украины. В июле и августе определенное преимущество шло на въезд в Украину. С начала сентября пассажиропоток несколько снизился, хотя и не так резко, но все равно он ниже, чем в летние месяцы. Сейчас в выходные границу пересекает около 105-110 тыс. человек в обоих направлениях, а в будни он держится на уровне около 95 тыс.", - сказал Демченко.

Он отметил, что в сентябре не фиксируется преимущество на выезд, или въезда.

"В процентном отношении пассажиропоток колеблется где-то 50 на 50. Со снижением пассажиропотока, мы также не отмечаем существенных очередей на границе (...) Но конечно, определенные скопления транспортных средств могут присутствовать особенно в четверг, пятницу, начало субботы, но это десятки автомобилей, а не сотни, как это было в летний период", - добавил Демченко.

Напомним

Представитель ГПСУ сообщил о тенденции к уменьшению незаконных пересечений границы в августе по сравнению с июлем. Больше всего нарушителей задержано на границе с Румынией и Молдовой.