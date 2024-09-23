Пассажиропоток на границе Украины: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57025 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100217 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103016 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102843 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100650 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85275 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77829 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115606 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147376 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  19991 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  62467 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  21924 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  32624 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  19857 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171702 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167355 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166632 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171280 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186768 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  80876 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75196 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45370 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  48935 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103783 просмотра
Актуальное
Пассажиропоток на границе Украины: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях

Пассажиропоток на границе Украины: в ГПСУ рассказали о сезонных колебаниях

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 16:13  •  7279 просмотра

Read in English

Пассажиропоток на границе Украины остается на уровне прошлого года с сезонными колебаниями. В августе границу пересекли около 4 млн человек, а в сентябре наблюдается незначительное снижение.

Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же самом уровне. В летние месяцы фиксировался постепенный рост пассажиропотока, а в августе в целом границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Уже в сентябре пассажиропоток несколько снизился. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Пассажиропоток, если сравнить с прошлым годом, то он оставался на таком же уровне и количество желающих пересечь границу значительно увеличивается в летний период, или же в зимний период во время праздников. Что касается летних месяцев, то мы каждый месяц в июне, июле, августе отмечали исключительно постепенный рост пассажиропотока и, к примеру, в августе месяце в целом границу пересекли около 4 млн человек в обоих направлениях. Динамика менялась по выезду и въезду. В июне больше путешествовали на выезд из Украины. В июле и августе определенное преимущество шло на въезд в Украину. С начала сентября пассажиропоток несколько снизился, хотя и не так резко, но все равно он ниже, чем в летние месяцы. Сейчас в выходные границу пересекает около 105-110 тыс. человек в обоих направлениях, а в будни он держится на уровне около 95 тыс.", - сказал Демченко.

Он отметил, что в сентябре не фиксируется преимущество на выезд, или въезда.

"В процентном отношении пассажиропоток колеблется где-то 50 на 50. Со снижением пассажиропотока, мы также не отмечаем существенных очередей на границе (...) Но конечно, определенные скопления транспортных средств могут присутствовать особенно в четверг, пятницу, начало субботы, но это десятки автомобилей, а не сотни, как это было в летний период", - добавил Демченко.

Напомним

Представитель ГПСУ сообщил о тенденции к уменьшению незаконных пересечений границы в августе по сравнению с июлем. Больше всего нарушителей задержано на границе с Румынией и Молдовой.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова