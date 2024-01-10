Украинцам напомнили о правилах безопасности при использовании газовых горелок

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  198925 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
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