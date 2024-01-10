Украинцам напомнили о правилах безопасности при использовании газовых горелок

С наступлением холодов агрессор усилил массированные обстрелы регионов Украины, в МВД напомнили правила безопасного пользования газовыми горелками. Об этом сообщает пресс-служба министерства, пишет УНН.

Враг не оставляет коварных планов оставить людей тепла и света. Подразделения системы МВД полностью готовы к потенциальным вызовам. Готовыми должны быть и граждане, - говорится в сообщении.

Детали

Базовые правила безопасного пользования газовыми горелками:

Покупайте только сертифицированные газовые горелки в лицензированных точках продаж. Придерживайтесь инструкций производителя.

Проверяйте баллоны на целостность.

Используйте на открытом воздухе.

Пользуйтесь горелками в помещениях, где есть вентиляция. Использование приборов в невентилируемых помещениях опасно из-за накопления продуктов горения.

Избегайте попадания солнечных лучей.

Не устанавливайте прибор рядом с нагревательными приборами.

Дайте горелке остыть перед упаковкой.

Напомним

24 ноября на Киевщине в одном из частных домов Обуховского района взорвался газовый баллон - предварительно пострадал один человек.

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