Українцям нагадали про правила безпеки під час використання газових пальників

З настанням холодів агресор посилив масовані обстріли регіонів України, у МВС нагадали правила безпечного користування газовими пальниками. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.

Ворог не полишає підступних планів залишити людей тепла і світла. Підрозділи системи МВС повністю готові до потенційних викликів. Готовими мають бути й громадяни, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Базові правила безпечного користування газовими пальниками:

Купуйте лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу. Дотримуйтеся інструкцій виробника.

Перевіряйте балони на цілісність.

Використовуйте на відкритому повітрі.

Користуйтеся пальниками у приміщеннях, де є вентиляція. Використання приладів у не вентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння.

Уникайте потрапляння сонячних променів.

Не встановлюйте прилад поруч із нагрівальними приладами.

Дайте пальнику охолонути перед упакуванням.

Нагадаємо

24 листопада на Київщині в одному з приватних будинків Обухівського району вибухнув газовий балон - попередньо постраждала одна людина.

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