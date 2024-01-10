Українцям нагадали про правила безпеки під час використання газових пальників
Київ • УНН
У зв'язку з посиленням обстрілів та похолоданням, МВС нагадує громадянам про необхідність безпечного використання газових пальників та окреслює конкретні правила безпеки.
З настанням холодів агресор посилив масовані обстріли регіонів України, у МВС нагадали правила безпечного користування газовими пальниками. Про це повідомляє пресслужба міністерства, пише УНН.
Ворог не полишає підступних планів залишити людей тепла і світла. Підрозділи системи МВС повністю готові до потенційних викликів. Готовими мають бути й громадяни,
Деталі
Базові правила безпечного користування газовими пальниками:
- Купуйте лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу. Дотримуйтеся інструкцій виробника.
- Перевіряйте балони на цілісність.
- Використовуйте на відкритому повітрі.
- Користуйтеся пальниками у приміщеннях, де є вентиляція. Використання приладів у не вентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння.
- Уникайте потрапляння сонячних променів.
- Не встановлюйте прилад поруч із нагрівальними приладами.
- Дайте пальнику охолонути перед упакуванням.
Нагадаємо
24 листопада на Київщині в одному з приватних будинків Обухівського району вибухнув газовий балон - попередньо постраждала одна людина.
Як правильно користуватися генератором: поради ДСНС09.11.22, 12:12 • 529226 переглядiв