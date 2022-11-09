Як правильно користуватися генератором: поради ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Відключення електроенергії тривають, тож актуальність генераторів в Україні висока як ніколи. Однак, портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому дотримання правил безпеки при роботі з ними суворо обов’язкове, вказали у ДСНС ы надали низку порад, пише УНН.
Деталі
Поради щодо їх використання:
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- Купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
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- Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
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- Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
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- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
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- Електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ, тому встановіть спеціальні детектори.
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