Как правильно пользоваться генератором: советы ГСЧС

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Отключения электроэнергии продолжаются, поэтому актуальность генераторов в Украине высока как никогда. Однако, портативные электростанции являются источником повышенной опасности, поэтому соблюдение правил безопасности при работе с ними строго обязательно, указали в ГСЧС и предоставили ряд советов, пишет УНН.