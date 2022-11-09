Как правильно пользоваться генератором: советы ГСЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Отключения электроэнергии продолжаются, поэтому актуальность генераторов в Украине высока как никогда. Однако, портативные электростанции являются источником повышенной опасности, поэтому соблюдение правил безопасности при работе с ними строго обязательно, указали в ГСЧС и предоставили ряд советов, пишет УНН.

Детали

Советы по их использованию:

  • Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
  • Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
  • Держите генератор сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
  • Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
  • Электрогенератор во время работы выделяет токсичный угарный газ, поэтому установите специальные детекторы.

Напомним

Украинцам посоветовали, как правильно включать электроприборы после веерных отключений, чтобы не было аварии.

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