Как правильно пользоваться генератором: советы ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Отключения электроэнергии продолжаются, поэтому актуальность генераторов в Украине высока как никогда. Однако, портативные электростанции являются источником повышенной опасности, поэтому соблюдение правил безопасности при работе с ними строго обязательно, указали в ГСЧС и предоставили ряд советов, пишет УНН.
Детали
Советы по их использованию:
-
- Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
-
- Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
-
- Держите генератор сухим и защищенным от дождя или затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
-
- Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
-
- Электрогенератор во время работы выделяет токсичный угарный газ, поэтому установите специальные детекторы.
-
Напомним
Украинцам посоветовали, как правильно включать электроприборы после веерных отключений, чтобы не было аварии.