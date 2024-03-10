Украинским коридором в Черном море воспользовались уже более тысячи кораблей - посол США

Из черноморских портов Украины отправлено 1005 кораблей, доставив на мировые рынки почти 30 млн тонн груза. Об этом на своей странице в Х заявила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет УНН.

Детали

Более 1000 судов покинули черноморские порты Украины и перевезли почти 30 миллионов тонн грузов, включая зерно, в остальной мир - говорится в заметке дипломата.

Она подчеркнула, что несмотря на войну с РФ Украина продолжает поддерживать рабочие места и бизнес, развивать свою экономику и поставлять мир жизненно важными товарами.

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Напомним,

В феврале по гуманитарному коридору в Черном море экспортировано рекордные 8 миллионов тонн грузов, из которых 5,2 миллиона тонн - продукция украинских аграриев.