Українським коридором у Чорному морі скористались вже понад тисячу кораблів - посол США
Київ • УНН
Понад 1000 суден вийшли з українських чорноморських портів, транспортуючи майже 30 мільйонів тонн вантажів, включаючи зерно, на світові ринки, незважаючи на триваючу війну з Росією.
З чорноморських портів України відправлено 1005 кораблів, доставивши на світові ринки майже 30 млн тонн вантажу. Про це на своїй сторінці в Х заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, пише УНН.
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Понад 1000 суден залишили чорноморські порти України і перевезли майже 30 мільйонів тонн вантажів, включно із зерном, у решту світу
Вона наголосила, що попри війну з рф Україна продовжує підтримувати робочі місця і бізнес, розвивати свою економіку і постачати світ життєво важливими товарами.
У порту Одеси Зеленський і прем'єр Греції ознайомилися з функціонуванням "зернового коридору"06.03.24, 21:07 • 64046 переглядiв
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У лютому гуманітарним коридором у Чорному морі експортовано рекордні 8 мільйонів тонн вантажів, з яких 5,2 мільйона тонн - продукція українських аграріїв.