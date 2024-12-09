Украинский спасатель на чемпионате мира IAU достиг результата более 9 часов и вошел в лучшие в зачете

Спасатель ГСЧС Владимир Сковородка, который уже стал обладателем рекорда, на мировом первенстве в Индии преодолел дистанцию в 100 км. Он вошел в число лучших среди ультрамарафонцев, представляющих более 40 стран на чемпионате мира IAU 100 km.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

детали

На IAU 100 km World Championships (один из четырех чемпионатов мира, проводимых международной ассоциацией ультрамарафонцев) в Бангалоре (Индия) Киевский спасатель Владимир Сковородка преодолел дистанцию в 100 км.

Из более чем 250 участников наш коллега финишировал с результатом 09 часов 27 минут 36 секунд и вошел в сотню лучших в общем зачете.