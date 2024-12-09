Украинский спасатель на чемпионате мира IAU достиг результата более 9 часов и вошел в лучшие в зачете
Киев • УНН
Владимир Сковородка преодолел 100 км за 9 часов 27 минут на IAU World Championships в Бангалоре. Спасатель ГСЧС вошел в сотню лучших среди 250 участников из 40 стран мира.
Спасатель ГСЧС Владимир Сковородка, который уже стал обладателем рекорда, на мировом первенстве в Индии преодолел дистанцию в 100 км. Он вошел в число лучших среди ультрамарафонцев, представляющих более 40 стран на чемпионате мира IAU 100 km.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
детали
На IAU 100 km World Championships (один из четырех чемпионатов мира, проводимых международной ассоциацией ультрамарафонцев) в Бангалоре (Индия) Киевский спасатель Владимир Сковородка преодолел дистанцию в 100 км.
Из более чем 250 участников наш коллега финишировал с результатом 09 часов 27 минут 36 секунд и вошел в сотню лучших в общем зачете.
Владимир Сковородка в 2023 году стал обладателем рекорда, как марафонец, который преодолел дистанцию 50 км в полном боевом снаряжении.
Свой забег он тогда посвятил памяти погибших коллег-спасателей и гражданских, пострадавших от последствий российских атак.
Напомним
УНН передавал, что Лондонский марафон 2025 года получил рекордное количество заявок - 840 318, что превысило предыдущий мировой рекорд в 578 374, установленный в прошлом году, с заметным увеличением количества заявок от женщин до 49%.
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