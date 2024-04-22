Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Подросток-бегун с синдромом Дауна вошел в историю как самый молодой человек в своей категории с ограниченными возможностями к обучению, который преодолел марафон. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

19-летний Ллойд Мартин завершил Лондонский марафон и получил сертификат от Книги рекордов Гиннеса.

"Ллойд говорит, что это достижение его мечты, - сказала его мама Сери Хупер, которая бежала вместе с сыном в качестве гида. Сери тренирует Ллойда, поскольку с подросткового возраста представляла Уэльс в кросс-кантри и легкоатлетических забегах. Она четыре раза бежала Лондонский марафон, а также участвовала в забегах в Бостоне и Чикаго.

Говорит, что подготовить Ллойда к марафону было непростой задачей и заняло 5 месяцев. При этом парень около 30 раз сбегал с дистанции, которую постепенно наращивали.

Сери разработала специальный план тренировок, который включал еженедельные длинные забеги, чтобы Ллойд привык к суровым условиям, когда ему приходится быть на ногах в течение нескольких часов.

На самом деле все возможно, если ты ставишь себе цель. Немного поработав, ты можешь этого достичь - сказала она.

Ллойд - самый молодой человек, который завершил марафон в категории людей с нарушениями умственного развития (LL2). Он непрерывно пробежал 22,5 км, что для парня является самой длинной дистанцией, которую он когда-либо пробегал ранее.

По словам мамы, это достижение Ллойда является важным для всех людей, которые имеют синдром Дауна.

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