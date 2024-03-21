Солнечные и дружелюбные: сегодня Международный день людей с синдромом Дауна

Сегодня, 21 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня людей с синдромом Дауна, пишет УНН.

Синдром Дауна - это врожденная генетическая патология, которую в 1866 году описал английский врач Джон Даун. Ее вызывает присутствие дополнительной хромосомы в 21 паре.

Такие дети имеют 47 хромосом в кариотипе вместо привычных 46. Им присуща характерная внешность, повышенная возможность появления определенного спектра заболеваний, определенная умственная отсталость, которая вызывает медленное умственное развитие на фоне здоровых особей и худшую социальную адаптацию.

Но при этом, такие дети являются добрыми и позитивными, поэтому их еще называют солнечными.

Сегодняшнее событие было основано по инициативе Французской ассоциации по исследованию трисомии по 21 хромосоме, и в 2011 году признано на уровне Организации Объединенных Наций.

Дата проведения мероприятий выбрана не случайно: 21.03 - это расшифровка трисомии в 21 паре хромосом.

По статистике ВОЗ, в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700-й младенец (140 детей на 100 тыс. живорожденных).

В Украине, по данным медиков, ежегодно, в среднем рождается около 300 детей с этим генетическим нарушением.

Международный день людей с синдромом Дауна имеет целью привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными способностями, ведь они немного отличаются от обычных людей в плане интеллекта и многие из них страдают от врожденных пороков сердца, но своей добротой, искренностью и непосредственностью компенсируют все то, в чем они отличаются от обычных людей, а часто и превосходят их.

Улучшение качества жизни людей с синдромом Дауна предусматривает удовлетворение их потребностей в медицинском обслуживании путем регулярных обследований у медицинских работников. Эти обследования должны оценивать как психическое, так и физическое здоровье, что позволит вовремя принять такие меры, как физиотерапия, эрготерапия, логопедия, консультирование или специальное образование, когда это необходимо.

Все, кто приобщаются к сегодняшнему событию, обязательно надевают яркие, непарные носки, как символ дополнительной хромосомы в 21 паре.