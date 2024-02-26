Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин
Киев • УНН
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для выполнения и будут имплементированы в ежедневную работу. Добропорядочный украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты, заявил Костин во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.
Стандарты деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для выполнения и будут имплементированы в ежедневную работу прокуроров уже в ближайшее время. Их положения были обновлены Департаментом защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора совместно с представителями бизнес-ассоциаций, Совета бизнес-омбудсмена и международных партнеров.
Детали
Он добавил, что несоблюдение этих стандартов станут основаниями для целого ряда как процессуальных, так и кадровых решений.
Должны искоренить позорные практики, когда правоохранители злоупотребляют полномочиями и давят на бизнес ради собственного обогащения. Благодаря работе Департамента защиты инвестиций в более 120 случаях восстановлена справедливость для бизнеса, который подвергался необоснованному давлению.
Кроме того, Костин отметил, что основная цель - гарантировать открытый диалог и обеспечить всестороннюю защиту прав честного бизнеса, который в условиях военного времени делает неоценимый вклад в экономическое развитие Украины.
Напомним
Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбека для отечественных товаров.
Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.
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