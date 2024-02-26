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Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 19:07  •  7121 просмотра

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Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для выполнения и будут имплементированы в ежедневную работу. Добропорядочный украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты, заявил Костин во время выступления на форуме "Сделано в Украине", передает УНН.

Стандарты деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для выполнения и будут имплементированы в ежедневную работу прокуроров уже в ближайшее время. Их положения были обновлены Департаментом защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора совместно с представителями бизнес-ассоциаций, Совета бизнес-омбудсмена и международных партнеров. 

 - сказал Костин.

Детали

Он добавил, что несоблюдение этих стандартов станут основаниями для целого ряда как процессуальных, так и кадровых решений.

Должны искоренить позорные практики, когда правоохранители злоупотребляют полномочиями и давят на бизнес ради собственного обогащения. Благодаря работе Департамента защиты инвестиций в более 120 случаях восстановлена справедливость для бизнеса, который подвергался необоснованному давлению.

 - добавил генпрокурор.

Кроме того, Костин отметил, что основная цель - гарантировать открытый диалог и обеспечить всестороннюю защиту прав честного бизнеса, который в условиях военного времени делает неоценимый вклад в экономическое развитие Украины.

Напомним

Форум "Сделано в Украине" имеет целью поддержать украинский бизнес и развивать экономику страны путем запуска новой платформы для сотрудничества и программы кэшбека для отечественных товаров.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
andrei-kostinАндрей Костин
ukrainaУкраина
Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін
Ukrainian business should receive additional protection guarantees - Kostin
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Украинский бизнес должен получить дополнительные гарантии защиты - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что стандарты защиты инвестиций во время досудебного расследования станут обязательными для прокуроров и помогут гарантировать защиту честного украинского бизнеса.

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