Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10739 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73494 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156519 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154465 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127176 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134435 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86115 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93478 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99077 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89804 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 6278 перегляди

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4498 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6554 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5528 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5688 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154468 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224818 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374123 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310272 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3446 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15259 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32092 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28868 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127178 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін

Київ • УНН

 • 53175 перегляди

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стандарти захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими для прокурорів і допоможуть гарантувати захист чесного українського бізнесу.

Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу. Доброчесний український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту, заявив Костін під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.

Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу прокурорів вже найближчим часом. Їхні положення були оновлені Департаментом захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора спільно з представниками бізнес-асоціацій, Ради бізнес-омбудсмена та міжнародних партнерів. 

 - сказав Костін.

Деталі

Він додав, що недотримання цих стандартів стануть підставами для цілого ряду як процесуальних, так і кадрових рішень.

Маємо викорінити ганебні практики, коли правоохоронці зловживають повноваженнями та тиснуть на бізнес задля власного збагачення. Завдяки роботі Департаменту захисту інвестицій у понад 120 випадках відновлено справедливість для бізнесу, який піддавався необгрунтованому тиску.

 - додав генпрокурор.

Окрім того, Костін наголосив, що основна мета - гарантувати відкритий діалог та забезпечити всебічний захист прав чесного бізнесу, який в умовах воєнного часу робить неоціненний внесок в економічний розвиток України.

Нагадаємо

Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Андрій Костін
Україна
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91