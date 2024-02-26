Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін
Київ • УНН
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стандарти захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими для прокурорів і допоможуть гарантувати захист чесного українського бізнесу.
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу. Доброчесний український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту, заявив Костін під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.
Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу прокурорів вже найближчим часом. Їхні положення були оновлені Департаментом захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора спільно з представниками бізнес-асоціацій, Ради бізнес-омбудсмена та міжнародних партнерів.
Деталі
Він додав, що недотримання цих стандартів стануть підставами для цілого ряду як процесуальних, так і кадрових рішень.
Маємо викорінити ганебні практики, коли правоохоронці зловживають повноваженнями та тиснуть на бізнес задля власного збагачення. Завдяки роботі Департаменту захисту інвестицій у понад 120 випадках відновлено справедливість для бізнесу, який піддавався необгрунтованому тиску.
Окрім того, Костін наголосив, що основна мета - гарантувати відкритий діалог та забезпечити всебічний захист прав чесного бізнесу, який в умовах воєнного часу робить неоціненний внесок в економічний розвиток України.
Нагадаємо
Форум "Зроблено в Україні" має на меті підтримати український бізнес та розвивати економіку країни шляхом запуску нової платформи для співпраці та програми кешбеку для вітчизняних товарів.