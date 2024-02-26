Український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу. Доброчесний український бізнес має отримати додаткові гарантії захисту, заявив Костін під час виступу на форумі "Зроблено в Україні", передає УНН.

Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов’язковими для виконання та будуть імплементовані в щоденну роботу прокурорів вже найближчим часом. Їхні положення були оновлені Департаментом захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора спільно з представниками бізнес-асоціацій, Ради бізнес-омбудсмена та міжнародних партнерів.