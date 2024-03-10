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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

Украинские войска отражают российские атаки в Донецкой области: отражено 14 штурмов под Авдеевкой и 18 на Новопавловском направлении

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 17:28  •  1931 просмотра

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На Бахмутском направлении противник пытался улучшить свои тактические позиции в районе Часов Яра.

В районах населенных пунктов Клищеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области враг пытался улучшить свое тактическое положение. Как передает УНН, об этом сообщил Генеральный штаб Украины в оперативном обращении в 746 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Детали

В течение суток произошло 44 боевых столкновения.

В общем враг нанес 3 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры

- говорится в сообщении.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Костобобров, Гута-Студенецкая Черниговской области; Старая Гута, Копейки, Поповка Сумской области; Уды, Стрелечья, Старица, Волоховка Харьковской области.

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На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Спорное и Роздоловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Роздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны¸ Ямполовка, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Первомайское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Новоданиловка Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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