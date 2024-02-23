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Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 20:34  •  26140 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в направлении, направленном к Десне в Черниговской области. По информации военных, также вражеский беспилотник обнаружен в Обуховском районе Киевской области, его курс направлен на северо-запад. Передает УНН.

Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины23 февраля 2024, 20:08 • 21456 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.

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Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали ракеты в направлении городов Кропивницкий и Кривой Рог.

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Обнаружены ракеты, направляющиеся к городам Кропивницкий и Кривой Рог

Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кру посетят Киев в субботу, чтобы продемонстрировать дальнейшую поддержку Украины со стороны ЕС в годовщину российского вторжения.

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Президент Еврокомиссии и премьер-министр Бельгии посетят Киев в годовщину войны

рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Председатель Херсонской городской военной администрации предупредил жителей оставаться в укрытиях, поскольку российская армия с оккупированного левого берега мощно обстреливала город из различных видов оружия.

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рф обстреливает Херсон с оккупированного левого берега

Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что над частями Кировоградской и Киевской областей были замечены беспилотники "Shahed" иранского производства.

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Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали

Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.

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Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали

Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.

Политика •   •  23344 просмотра
Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ

ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие

Авария произошла возле населенного пункта Старый Ярычев на автодороге Киев - Чоп, есть пострадавшие.

Криминал и ЧП •   •  21176 просмотра
ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Спорт •   •  20919 просмотра
Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50