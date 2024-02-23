Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в направлении, направленном к Десне в Черниговской области. По информации военных, также вражеский беспилотник обнаружен в Обуховском районе Киевской области, его курс направлен на северо-запад. Передает УНН.
Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины23 февраля 2024, 20:08 • 21456 просмотров
Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафиксировали вражеские беспилотники над Черниговской и Киевской областями.
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