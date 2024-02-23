Украинские военные обнаружили российские беспилотники над Черниговской и Киевской областями

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.