Українські військові виявили російські безпілотники над Чернігівською та Київською областями
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що зафіксували ворожі безпілотники над Чернігівською та Київською областями.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про виявлення безпілотного літального апарату (БпЛА) в напрямку, спрямованому до Десни в Чернігівській області. За інформацією військових, також ворожий безпілотник виявлено в Обухівському районі Київської області, його курс спрямований на північний захід. Передає УНН.
Повітряні сили зафіксували безпілотники "Shahed" у двох областях України23.02.24, 22:08 • 48764 перегляди