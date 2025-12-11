Украинские университеты запускают "нулевые курсы" для подготовки к Национальному мультипредметному тесту

В украинских университетах откроют набор на так называемый "нулевой курс", в рамках которого школьники смогут подготовиться к Национальному мультипредметному тесту (НМТ). Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для абитуриентов. Так, отныне учреждения высшего образования будут открывать набор на 3–6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.

Мы максимально расширяем доступ к украинскому высшему образованию в условиях войны. "Зимнее поступление" - это мостик между школой и университетскими программами: без лишних барьеров для молодежи из прифронтовых территорий и военных, с поддержкой тех, кто в ней нуждается, и с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее, поэтому и зачисление будет происходить на так называемый "нулевой курс". Для нас важно восполнить образовательные потери абитуриентов, которые могут негативно повлиять на качество высшего образования в будущем - подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Указывается, что государство обеспечит адресную поддержку тем категориям абитуриентов, которые в этом больше всего нуждаются: жителям временно оккупированных территорий, ветеранам и военнослужащим. Для них предусмотрены гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплата проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь абитуриентам безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.

Важно выбрать университет уже сейчас: подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности. Это позволяет усилить результаты, увереннее сдать НМТ и беспрерывно войти в студенческую жизнь - говорится в сообщении.

В Министерстве образования и науки Украины также рекомендуют абитуриентам следить за объявлениями на сайтах университетов относительно старта набора, графиков и условий участия в программе для льготных категорий.

Напомним

