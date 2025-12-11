$42.180.11
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 7468 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 13837 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 16218 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 15773 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 17423 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 20889 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19416 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19208 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17568 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 31097 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
Украинские университеты запускают "нулевые курсы" для подготовки к Национальному мультипредметному тесту

Киев • УНН

 • 12 просмотра

МОН запускает экспериментальный проект "нулевых курсов" для подготовки к НМТ, где школьники смогут обучаться 3-6 месяцев. Предусмотрена государственная поддержка для жителей ТОТ, ветеранов и военнослужащих, включая гранты и стипендии.

Украинские университеты запускают "нулевые курсы" для подготовки к Национальному мультипредметному тесту

В украинских университетах откроют набор на так называемый "нулевой курс", в рамках которого школьники смогут подготовиться к Национальному мультипредметному тесту (НМТ). Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это будет экспериментальный проект подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для абитуриентов. Так, отныне учреждения высшего образования будут открывать набор на 3–6-месячное обучение с подготовкой к НМТ. Обязательными являются украинский язык, математика и история Украины, а также один выборочный предмет (иностранный, естественные дисциплины или литература) - по 90 аудиторных часов каждый. Обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах. 

Мы максимально расширяем доступ к украинскому высшему образованию в условиях войны. "Зимнее поступление" - это мостик между школой и университетскими программами: без лишних барьеров для молодежи из прифронтовых территорий и военных, с поддержкой тех, кто в ней нуждается, и с реальным преимуществом для тех, кто определится с университетом заранее, поэтому и зачисление будет происходить на так называемый "нулевой курс". Для нас важно восполнить образовательные потери абитуриентов, которые могут негативно повлиять на качество высшего образования в будущем

- подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Первую профессию можно будет получить в любом возрасте: нардеп разъяснил новый закон о профессиональном образовании27.09.25, 14:58 • 3943 просмотра

Указывается, что государство обеспечит адресную поддержку тем категориям абитуриентов, которые в этом больше всего нуждаются: жителям временно оккупированных территорий, ветеранам и военнослужащим. Для них предусмотрены гранты на это обучение, стипендии (для дневной формы) и оплата проживания в общежитии, если нужно. "Зимнее поступление" призвано уменьшить образовательные потери, помочь абитуриентам безопаснее подготовиться к НМТ и заранее определиться с дальнейшей траекторией.

Важно выбрать университет уже сейчас: подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса", ведь в случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО абитуриент сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности. Это позволяет усилить результаты, увереннее сдать НМТ и беспрерывно войти в студенческую жизнь

- говорится в сообщении.

В Министерстве образования и науки Украины также рекомендуют абитуриентам следить за объявлениями на сайтах университетов относительно старта набора, графиков и условий участия в программе для льготных категорий.

Напомним

С сентября 2026 года стипендии студентов учебных заведений вырастут вдвое. В Госбюджете-2026 на выплату стипендий предусмотрено 6,6 млрд грн.

Вступительная кампания-2026: комитет Рады по вопросам образования поддержал прошлогодний формат тестирований20.11.25, 12:52 • 2682 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Образование
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины