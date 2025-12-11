Українські університети запускають "нульові курси" для підготовки до Національного мультипредметного тесту

В українських університетах відкриють набір на так званий "нульовий курс", у межах якого школярі зможуть підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє Міністерство освіти і науки (МОН), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Так, відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

Ми максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. "Зимовий вступ" - це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий "нульовий курс". Для нас важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому - наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Першу професію можна буде отримати у будь-якому віці: нардеп роз'яснив новий закон про професійну освіту

Вказується, що держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією.

Важливо обрати університет уже зараз: підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності. Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ та безперервно увійти у студентське життя - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві освіти і науки України також рекомендують вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Нагадаємо

З вересня 2026 року стипендії студентів закладів освіти зростуть удвічі. У Держбюджеті-2026 на виплату стипендій передбачено 6,6 млрд грн.

Вступна кампанія-2026: комітет Ради з питань освіти підтримав торішний формат тестувань