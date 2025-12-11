Українські університети запускають "нульові курси" для підготовки до Національного мультипредметного тесту

$42.180.11
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
18:59 • 7496 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 13850 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 16231 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 15782 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 17425 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 20894 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19420 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19211 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 27125 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Популярнi новини
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 15850 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 10778 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 21485 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10 грудня, 15:26 • 14719 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 13773 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 10556 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 13837 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 21568 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 27125 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 31097 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 10837 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 15934 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 13089 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 20106 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 30528 перегляди
Українські університети запускають "нульові курси" для підготовки до Національного мультипредметного тесту

Київ • УНН

 • 14 перегляди

МОН запускає експериментальний проєкт "нульових курсів" для підготовки до НМТ, де школярі зможуть навчатися 3-6 місяців. Передбачено державну підтримку для жителів ТОТ, ветеранів та військовослужбовців, включаючи гранти та стипендії.

Українські університети запускають "нульові курси" для підготовки до Національного мультипредметного тесту

В українських університетах відкриють набір на так званий "нульовий курс", у межах якого школярі зможуть підготуватися до Національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомляє Міністерство освіти і науки (МОН), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це буде експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Так, відтепер заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3–6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Обов’язковими є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) - по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. 

Ми максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. "Зимовий вступ" - це місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар’єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий "нульовий курс". Для нас важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому

- наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Першу професію можна буде отримати у будь-якому віці: нардеп роз'яснив новий закон про професійну освіту27.09.25, 14:58 • 3943 перегляди

Вказується, що держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, ветеранам і військовослужбовцям. Для них передбачено гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією.

Важливо обрати університет уже зараз: підготовче відділення фактично виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності. Це дає змогу підсилити результати, впевненіше скласти НМТ та безперервно увійти у студентське життя

- йдеться у повідомленні.

У Міністерстві освіти і науки України також рекомендують вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.

Нагадаємо

З вересня 2026 року стипендії студентів закладів освіти зростуть удвічі. У Держбюджеті-2026 на виплату стипендій передбачено 6,6 млрд грн.

Вступна кампанія-2026: комітет Ради з питань освіти підтримав торішний формат тестувань20.11.25, 12:52 • 2682 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Освіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України