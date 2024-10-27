Украинские спасатели побили 4 мировых рекорда
Киев • УНН
Команда ГСЧС Украины получила 10 первых и 2 вторых места на соревнованиях Firefighter Challenge в Нэшвилле. Украинские спасатели установили 4 мировых рекорда в различных категориях соревнований.
Вчера в городе Нэшвилл, США, завершился финальный день соревнований, где украинские спасатели показали впечатляющие результаты, получив 10 первых мест и 2 вторых в разных категориях. Некоторые из их достижений были включены в Книгу мировых рекордов. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
После пяти дней соревнований в общекомандных индивидуальных забегах женская сборная Украины завоевала 1 место, а мужская сборная заняла 2 место с незначительным отставанием. Александр Баран стал чемпионом мира в категории мужчин в возрасте 40-44 года.
В упорной борьбе на шестой день наши спасатели получили еще 9 призовых мест. В тандемных забегах победителями стали:
- Роман Сильчук и Игорь Полищук в мужской категории до 40 лет,
- Мария Лебединская и Джоли Рейми (Новая Зеландия) в женской категории до 40 лет,
- Александр Баран и МакКези Бриггс (США) в категории мужчин 40-44 лет, установив мировой рекорд.
Также в эстафетах наши команды получили 5 призовых мест:
- Национальная мужская команда в составе Александра Барана, Романа Сильчука, Игоря Полищука, Ильи Голубева и Максима Березнюка заняла 1 место в мужской категории Пожарных подразделений до 40 лет, установив мировой рекорд,
- Александр Баран в команде "The Wolf Pack" в смешанной категории, также с новым мировым рекордом,
- Национальная миксованная эстафетная команда до 40 лет заняла 1 место,
- Мария Лебединская, Оксана Чехместренко, Светлана Марусенко в составе международной команды "Power and Hot" заняли 1 место в женской категории до 40 лет,
- Национальная женская эстафетная команда завоевала 1 место в категории Пожарных подразделений до 40 лет, установив еще один мировой рекорд.
Напомним
Международная федерация легкой атлетики World Athletics ратифицировала мировой рекорд по прыжкам в высоту украинской спортсменки Ярославы Магучих на Олимпийских играх.