Українські рятувальники побили 4 світових рекорди

Вчора у місті Нешвілл, США, завершився фінальний день змагань, де українські рятувальники показали вражаючі результати, здобувши 10 перших місць та 2 других у різних категоріях. Деякі з їхніх досягнень були включені до Книги світових рекордів. Пише УНН з посиланням на ДСНС.

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Після п’яти днів змагань у загальнокомандних індивідуальних забігах жіноча збірна України виборола 1 місце, а чоловіча збірна посіла 2 місце з незначним відставанням. Олександр Баран став чемпіоном світу у категорії чоловіків віком 40-44 роки.

У запеклій боротьбі на шостий день наші рятувальники здобули ще 9 призових місць. У тандемних забігах переможцями стали:

• Роман Сильчук та Ігор Поліщук у чоловічій категорії до 40 років,

• Марія Лебединська та Джолі Реймі (Нова Зеландія) у жіночій категорії до 40 років,

• Олександр Баран та МакКезі Бріґс (США) у категорії чоловіків 40-44 років, встановивши світовий рекорд.

Також у естафетах наші команди здобули 5 призових місць:

• Національна чоловіча команда у складі Олександра Барана, Романа Сильчука, Ігоря Поліщука, Іллі Голубева та Максима Березнюка зайняла 1 місце у чоловічій категорії Пожежних підрозділів до 40 років, встановивши світовий рекорд,

• Олександр Баран в команді "The Wolf Pack" у змішаній категорії, також з новим світовим рекордом,

• Національна міксована естафетна команда до 40 років посіла 1 місце,

• Марія Лебединська, Оксана Чехместренко, Світлана Марусенко у складі міжнародної команди "Power and Hot" зайняли 1 місце у жіночій категорії до 40 років,

• Національна жіноча естафетна команда виборола 1 місце у категорії Пожежних підрозділів до 40 років, встановивши ще один світовий рекорд.

Нагадаємо

Міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics ратифікувала світовий рекорд зі стрибків у висоту української спортсменки Ярослави Магучіх на Олімпійських іграх.