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Украинские клубы будут бороться за выход в следующий раунд еврокубков - анонс матчей

Киев • УНН

 • 258 просмотра

29 июля Полесье сыграет с Копенгагеном в Лиге конференций, а 30 июля Динамо встретится с ПАОКом в Лиге Европы, а ЛНЗ — с Гентом.

Украинские клубы будут бороться за выход в следующий раунд еврокубков - анонс матчей

В среду, 29 июля, житомирское «Полесье» проведет ответный матч против датского «Копенгагена» во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Уже на следующий день черкасский «ЛНЗ» в Лиге конференций встретится с бельгийским «Гентом», а киевское «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с «ПАОКом», пишет УНН.

"Копенгаген" - "Полесье"

Первыми на этой неделе в еврокубках сыграет «Полесье», которое в среду, 29 июля, отправится в Данию, где встретится с «Копенгагеном» на арене «Паркен». 

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени, а посмотреть матч можно будет на медиасервисе MEGOGO.

Первый матч завершился результативной ничьей - 3:3. На дубль Роберта и гол Мадса Мадсена житомиряне ответили голами Краснопира, Федора, Филиппова.

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В ответном матче букмекеры видят победителем «Копенгаген», на победу которого дают коэффициент - 1,64. На победу «Полесья» - 4,75. 

Победитель по сумме двух матчей пройдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с лучшим в паре «Дебрецен» (Венгрия) - «Пюник» (Армения). Поражение будет означать для украинского клуба завершение еврокубкового сезона.

«Волки» в понедельник уже прибыли в столицу Дании, где готовятся к матчу.

Отметим, во время первого матча болельщики датского клуба продемонстрировали поддержку Украине, вывесив плакат с надписью: «Stay strong Ukraine. Fighter nation» («Оставайся сильной, Украина. Нация бойцов»).

"ПАОК" - "Динамо"

Следующие поединки для наших команд состоятся уже на следующий день - в четверг, 30 июля.

В 20:45 киевское «Динамо» на стадионе «Тумба» в Салониках встретится с местным «ПАОКом» в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Первый поединок завершился минимальным поражением киевлян - 3:2.

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Отметим, что во время первого поединка греческие болельщики под конец матча начали провоцировать украинских болельщиков. В частности, на гостевой трибуне появился флаг россии.

Поэтому еще перед первым матчем руководство «Динамо» приняло решение отказаться от гостевой квоты билетов и призвало болельщиков не посещать ответный матч против греческого «ПАОКа».

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После поединка «Динамо» обратилось в УЕФА из-за демонстрации российского флага фанатами греческого «ПАОКа». 

«Бело-синие» призвали руководство европейского футбола отреагировать на позорную провокацию болельщиков греческого клуба.

В свою очередь в греческом клубе заявили, что не хотят, чтобы футбольное противостояние выходило за рамки спортивной борьбы, и призвали УЕФА одинаково жестко реагировать на любые провокации.

Для нас существует лишь одна борьба - та, что происходит на футбольном поле. Мы не хотим быть участниками любых других конфликтов. Наше желание - играть в футбол, сохранять спортивную атмосферу и двигаться вперед. Ничего больше

Кроме того, в генеральном консульстве Украины в Люблине заявили, что в условиях продолжающейся вооруженной агрессии рф против Украины такие проявления неприемлемы и вызывают возмущение.

Мы решительно осуждаем подобные действия и подчеркиваем, что символам государства-агрессора не место на международных спортивных мероприятиях

 - отметили в консульстве. 

Поединок между командами можно будет посмотреть на телеканале «2+2». Букмекеры видят в этом поединке победителем «ПАОК», на победу которого дают коэффициент - 1,77. На победу «Динамо» - 4,2.

«Динамо» в случае прохода греческого клуба встретится с победителем пары «Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия).

Если киевляне не смогут преодолеть эту стадию турнира, они продолжат выступления на евроарене в Лиге конференций УЕФА. В таком случае в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА на подопечных Игоря Костюка ждет противостояние с проигравшим в паре «Карабах» (Азербайджан) - «ЦСКА София» (Болгария).

"Гент" - "ЛНЗ"

Заключительный поединок еврокубковой недели проведет черкасский "ЛНЗ", который отправится в Бельгию на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Гента" после нулевой ничьей в первом матче.

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Поединок на "Planet Group Arena" начнется в 21:30, а сам матч можно будет посмотреть на "Киевстар ТБ". Также для черкасцев будет организован просмотр матча в кинотеатре в ТРЦ "Любава" в Черкассах. 

Букмекеры в этом поединке видят победителями бельгийцев - коэффициент 1,44. На победу украинского коллектива дают коэффициент - 7,5.

"ЛНЗ" в случае прохода бельгийского "Гента", встретится в следующем раунде с победителем пары - "Гетеборг" (Швеция) - "Левадия" (Эстония).

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Павел Башинский

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