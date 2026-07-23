ЛНЗ не смог обыграть "Гент" в первом матче квалификации Лиги конференций
Киев • УНН
Черкасский ЛНЗ не смог обыграть бельгийский Гент в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сыграв вничью 0:0. Ответный матч состоится через неделю в Бельгии.
Черкасский ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с бельгийским "Гентом" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, который состоялся 23 июля. О результатах поединка сообщает УНН.
Детали
Матч проходил в Польше на стадионе Orlen Stadion, где ЛНЗ проводил номинально домашнюю встречу. На протяжении всех 90 минут ни одной из команд не удалось открыть счет.
Бельгийский клуб имел небольшое преимущество по статистическим показателям: 51% владения мячом против 49%, 11 ударов по воротам против 6 и 4 удара в створ ворот против 3 у ЛНЗ. Обе команды выполнили по три угловых.
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В компенсированное к первому тайму время желтую карточку получил игрок "Гента" Жордан Вергара, а после перерыва арбитр предупредил еще одного футболиста бельгийцев Стейна Ван дер Хейдена и полузащитника ЛНЗ Андрея Микитишина.
Ответный матч между командами состоится через неделю в Бельгии. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги конференций.