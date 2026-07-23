ЛНЗ не смог обыграть "Гент" в первом матче квалификации Лиги конференций

$44.770.0251.070.03
ukenru
17:20 • 6706 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
15:58 • 14505 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 13503 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Эксклюзив
23 июля, 13:29 • 17472 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
23 июля, 11:09 • 22793 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 33229 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 27530 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 27209 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 30699 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 32057 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
54%
745мм
Популярные новости
рф за несколько часов атаковала пять областей: трое погибших, более 30 раненыхPhoto23 июля, 13:00 • 5196 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 19328 просмотра
Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку в ВСУ23 июля, 14:43 • 3278 просмотра
В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждатьVideo23 июля, 15:06 • 6466 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 13656 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 13697 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 19374 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 33229 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 91973 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 85304 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Кайя Каллас
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожье
Греция
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 29308 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 34318 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 71275 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 61431 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 71985 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Боинг 737
Ракетная система С-300

ЛНЗ не смог обыграть "Гент" в первом матче квалификации Лиги конференций

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Черкасский ЛНЗ не смог обыграть бельгийский Гент в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, сыграв вничью 0:0. Ответный матч состоится через неделю в Бельгии.

ЛНЗ не смог обыграть "Гент" в первом матче квалификации Лиги конференций

Черкасский ЛНЗ сыграл вничью 0:0 с бельгийским "Гентом" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, который состоялся 23 июля. О результатах поединка сообщает УНН.

Детали

Матч проходил в Польше на стадионе Orlen Stadion, где ЛНЗ проводил номинально домашнюю встречу. На протяжении всех 90 минут ни одной из команд не удалось открыть счет.

Бельгийский клуб имел небольшое преимущество по статистическим показателям: 51% владения мячом против 49%, 11 ударов по воротам против 6 и 4 удара в створ ворот против 3 у ЛНЗ. Обе команды выполнили по три угловых.

"Полесье" сыграло вничью с "Копенгагеном" в Лиге конференций23.07.26, 23:05 • 978 просмотров

В компенсированное к первому тайму время желтую карточку получил игрок "Гента" Жордан Вергара, а после перерыва арбитр предупредил еще одного футболиста бельгийцев Стейна Ван дер Хейдена и полузащитника ЛНЗ Андрея Микитишина.

Ответный матч между командами состоится через неделю в Бельгии. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

Степан Гафтко

Спорт
Бельгия
Польша