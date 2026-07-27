«Шахтер» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Лондоне

Донецкий «Шахтер» будет проводить номинально домашние матчи группового этапа футбольной Лиги чемпионов в Лондоне. Об этом рассказал главный тренер «горняков» Арда Туран, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Туран не уточнил, на каком именно стадионе команда будет принимать соперников.

Похоже, мы будем играть наши еврокубковые матчи в Лондоне. Мы очень хотели быть в Турции, но условия УЕФА оказывают на нас большое давление. ... Мы также ждем всех в Лондоне - отметил наставник «Шахтера».

Ранее СМИ сообщали, что чемпионы Украины ведут переговоры об аренде стадионов «Челси», «Фулхэма» и «Брентфорда».

Напомним

Украинская ассоциация футбола утвердила стадион в Трнаве для матчей 3-го и 4-го туров Лиги наций против Северной Ирландии и Венгрии. Арена вмещает 19 тысяч зрителей.

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