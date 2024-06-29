Активисты киберсообщества BO_Team совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны в течение недели уничтожили более 100 терабайт данных некоторых российских компаний, а также серверы. Об этом сообщает ГУР в Telegram, передает УНН.

Детали

Активисты киберсообщества BO_Team совместно со специалистами ГУР МО Украины продолжают атаковать объекты на территории государства-агрессора - уничтожать важные данные и оборудование, парализовывать работу, наносить ущерб и создавать плохое настроение на россии - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшую неделю:

уничтожено более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" - разработчика программного обеспечения, который выполнял контракты для российской оккупационной армии;

уничтожены все данные на 8 серверах компании "Orient Systems" - разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности БПЛА;



уничтожены все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе нижний новгород - "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров пришли письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.



Напомним,

В четверг, 27 июня стало известно, что в оккупированном Крыму продолжаются массированные кибератаки. На серверы телекоммуникационных операторов, пропагандистских СМИ и систему управления движением на Керченском мосту, что приводит к сбоям в работе и длинным очередям.