Киев • УНН
Активисты кибер-сообщества BO_Team и Главное управление разведки Министерства обороны Украины уничтожили более 100 терабайт данных российских компаний и серверов, в частности разработчиков программного обеспечения, поставщиков навигационного оборудования и интернет-провайдеров, в рамках кибератак против России за ее войну в Украине.
Активисты киберсообщества BO_Team совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны в течение недели уничтожили более 100 терабайт данных некоторых российских компаний, а также серверы. Об этом сообщает ГУР в Telegram, передает УНН.
Детали
Активисты киберсообщества BO_Team совместно со специалистами ГУР МО Украины продолжают атаковать объекты на территории государства-агрессора - уничтожать важные данные и оборудование, парализовывать работу, наносить ущерб и создавать плохое настроение на россии
В частности, за прошедшую неделю:
Напомним,
В четверг, 27 июня стало известно, что в оккупированном Крыму продолжаются массированные кибератаки. На серверы телекоммуникационных операторов, пропагандистских СМИ и систему управления движением на Керченском мосту, что приводит к сбоям в работе и длинным очередям.