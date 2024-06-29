Українські кіберактивісти протягом тижня атакували російські компанії, які підтримують війну - ГУР
Київ • УНН
Активісти кібер-спільноти BO_Team та Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищили понад 100 терабайт даних російських компаній та серверів, зокрема розробників програмного забезпечення, постачальників навігаційного обладнання та інтернет-провайдерів, в рамках кібератак проти Росії за її війну в Україні.
Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з кіберфахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони протягом тижня знищили понад 100 терабайт даних деяких російських компаній, а також сервери. Про це повідомляє ГУР в Telegram, передає УНН.
Деталі
Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями ГУР МО України продовжують атакувати об’єкти на території держави-агресора - знищувати важливі дані й обладнання, паралізовувати роботу, завдавати збитків та створювати кепський настрій на росії
Зокрема, за минулий тиждень:
- знищено понад 100 терабайт даних компанії “OrbitSoft” - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії;
- знищено всі дані на 8 серверах компанії “Orient Systems” - розробника та постачальника обладнання для навігації. Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА;
- знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті ніжній новгород - “Линктелеком НН” та “Аксесс Телеком”. Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.
Нагадаємо
У четвер, 27 червня стало відомо, що в окупованому Криму тривають масовані кібератаки. На сервери телекомунікаційних операторів, пропагандистських ЗМІ та систему управління рухом на Керченському мосту, що призводить до збоїв у роботі та довгих черг.