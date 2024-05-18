Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  109615 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  108426 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  135734 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  126715 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  117047 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123321 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134484 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125313 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118604 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  224701 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  224701 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  215468 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  275143 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  294234 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  494256 просмотра

Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю 286 групп разминирования Министерства обороны очистили 6 973 га земли, 6 940 га сельскохозяйственных угодий, 2,1 км дорог, 0,3 км трубопроводов и 1,55 км линий электропередач на освобожденных территориях, обезвредив 3 630 взрывоопасных предметов.

Общество •   •  6980 просмотра
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  11578 просмотра
Тактическая авиация противника активно действует в Азовском море

В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

33-летний сожитель матери в Закарпатской области подозревается в том, что после ссоры намеренно поджег одежду ее 10-летнего сына, вызвав смертельные ожоги, которые привели к смерти ребенка.

Общество •   •  11393 просмотра
В закарпатской деревне сожитель матери убил 10-летнего мальчика, поджег одежду ребенка

Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на подавляющем большинстве территории Сумской области с 18 по 20 мая, призывая жителей быть осторожными с открытым огнем вблизи лесов и лугов.

Общество •   •  12039 просмотра
Сумщина: Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Харькове прогремели взрывы, полиция Харьковской области призвала жителей не выходить из укрытий, пока не будет отменена воздушная тревога.

Общество •   •  16714 просмотра
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

Воздушные Силы Украины предупреждают о вражеских запусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Харьковской области.

Война •   •  18513 просмотра
Обнаружены пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской области

рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о ракетной опасности для восточных областей.

Война •   •  17547 просмотра
рф атакует: обнаружена ракетная опасность для восточных областей

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

На большинстве участков фронта динамика боевых действий остается напряженной, украинские войска адекватно отвечают на российские обстрелы и проводят штурмовые операции с целью вытеснения противника.

Война •   •  17312 просмотра
За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб

Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

19 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Общество •   •  16407 просмотра
Погода на 19 мая: переменная облачность, преимущественно без осадков

Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам

Украина ожидает, что участники Глобального саммита мира совместно разработают план действий по свободному судоходству, ядерной и энергетической безопасности, а также обмену пленными и возвращению депортированных детей.

политика •   •  21033 просмотра
Украина ожидает, что участники Саммита мира составят план действий по трем пунктам