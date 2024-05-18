Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов

286 групп разминирования Минобороны продолжают очистку освобожденных территорий от взрывоопасных остатков войны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В течение последней недели, с 10 по 17 мая 2024 года, подразделения Минобороны провели масштабные работы по разминированию освобожденных территорий. В целом обследовано и проверено:

- 6 973 га местности;

- 6 940 га сельхозугодий;

- 2,1 км автодорог;

- 0,3 км трубопроводов;

- 1,55 км линий электропередачи.

Для выполнения работ привлечена специальная техника, позволяющая проводить механизированное разминирование.

За этот период обезврежено 3 630 взрывоопасных предметов.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф саперами подразделений Минобороны обнаружено и уничтожено более 356 тысяч опасных для жизни остатков войны.

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе