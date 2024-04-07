3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

С начала недели с 01 по 07 апреля саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Генеральном штабе, передает УНН.

Детали

Разминирована (проверена) территория площадью 1534,28 га. Больше всего, 1952, взрывоопасных предметов изъято в Харьковской области.

При этом, всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 132994 взрывоопасных предметов.

Разминирована (проверена) территория площадью 75870,79 гектаров.

Акватории - 21,66 га

Автомобильных дорог - 872,09 км

Железнодорожных путей - 2395,98 км

Линии электросетей - 437,14 км

Газопроводов - 46,33 км

Территорий жилого назначения - 313,01 га