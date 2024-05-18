Українські групи розмінування очищають звільнені території від вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
За минулий тиждень 286 груп розмінування Міністерства оборони очистили 6 973 га землі, 6 940 га сільськогосподарських угідь, 2,1 км доріг, 0,3 км трубопроводів та 1,55 км ліній електропередач на звільнених територіях, знешкодивши 3 630 вибухонебезпечних предметів.
286 груп розмінування Міноборони продовжують очищення звільнених територій від вибухонебезпечних залишків війни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Протягом останнього тижня, з 10 по 17 травня 2024 року, підрозділи Міноборони провели масштабні роботи з розмінування звільнених територій. Загалом обстежено та перевірено:
- 6 973 га місцевості;
- 6 940 га сільгоспугідь;
- 2,1 км автодоріг;
- 0,3 км трубопроводів;
- 1,55 км ліній електропередачі.
Для виконання робіт залучено спеціальну техніку, що дозволяє проводити механізоване розмінування.
За цей період знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів.
Додамо
З початку повномасштабного вторгнення рф саперами підрозділів Міноборони виявлено та знищено понад 356 тисяч небезпечних для життя залишків війни.
3437 вибухонебезпечних предметів вилучено та знешкоджено в Україні минулого тижня07.04.24, 18:55 • 44643 перегляди