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Українські групи розмінування очищають звільнені території від вибухонебезпечних предметів

Українські групи розмінування очищають звільнені території від вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 28925 перегляди

За минулий тиждень 286 груп розмінування Міністерства оборони очистили 6 973 га землі, 6 940 га сільськогосподарських угідь, 2,1 км доріг, 0,3 км трубопроводів та 1,55 км ліній електропередач на звільнених територіях, знешкодивши 3 630 вибухонебезпечних предметів.

286 груп розмінування Міноборони продовжують очищення звільнених територій від вибухонебезпечних залишків війни. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Протягом останнього тижня, з 10 по 17 травня 2024 року, підрозділи Міноборони провели масштабні роботи з розмінування звільнених територій. Загалом обстежено та перевірено:

- 6 973 га місцевості;

- 6 940 га сільгоспугідь;

- 2,1 км автодоріг;

- 0,3 км трубопроводів;

- 1,55 км ліній електропередачі.

Для виконання робіт залучено спеціальну техніку, що дозволяє проводити механізоване розмінування.

За цей період знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів.

Додамо

З початку повномасштабного вторгнення рф саперами підрозділів Міноборони виявлено та знищено понад 356 тисяч небезпечних для життя залишків війни.

3437 вибухонебезпечних предметів вилучено та знешкоджено в Україні минулого тижня07.04.24, 18:55 • 44643 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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