Украинские военные взяли под контроль важный поселок под Покровском - ДШВ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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25-я бригада ДШВ ВСУ освободила населенный пункт Котлино от российских оккупантов. Контроль над поселком не позволит врагу выйти на трассу Покровск-Днепр.

Украинские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины в среду в Telegram, пишет УНН.

Покровское направление: сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино

- сообщили в ДШВ.

Сообщается, что во время штурмовых восстановительных действий "десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском".

"Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы. Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы", - указали в ДШВ ВСУ.

98 боев за сутки: Генштаб обновил карту боевых действий26.02.25, 08:24 • 16690 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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