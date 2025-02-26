Украинские военные взяли под контроль важный поселок под Покровском - ДШВ
Киев • УНН
25-я бригада ДШВ ВСУ освободила населенный пункт Котлино от российских оккупантов. Контроль над поселком не позволит врагу выйти на трассу Покровск-Днепр.
Украинские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины в среду в Telegram, пишет УНН.
Покровское направление: сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино
Сообщается, что во время штурмовых восстановительных действий "десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском".
"Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы. Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы", - указали в ДШВ ВСУ.
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