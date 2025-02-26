98 боев за сутки: Генштаб обновил карту боевых действий

98 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, курщине и Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 26 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 25 февраля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник, как указано, нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаударов и сбросил 128 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5672 обстрела, в том числе 108 - из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

Шесть штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отбили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки.

На Сиверском направлении враг проводил семь наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надиевка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Пять попыток врага продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки отбили Силы обороны на Ореховском направлении.

Один раз безрезультатно враг атаковал позиции наших войск на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, сбросили 26 управляемых авиабомб, осуществили 469 артиллерийских обстрелов. Украинские защитники отбили 16 штурмовых действий захватчиков", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1170 оккупантов, 19 танков и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага