98 боїв за добу: Генштаб оновив карту бойових дій

98 боїв сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, курщині та Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 26 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 25 лютого, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень - повідомили в Генштабі.

Учора противник, як вказано, завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 керованих авіабомб, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників", - повідомили у Генштабі.

Ще плюс 1170 окупантів, 19 танків і 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога