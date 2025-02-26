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Ще плюс 1170 окупантів, 19 танків і 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ  •  УНН

 • 24152 перегляди

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За минулу добу ЗСУ ліквідували 1170 російських військових та знищили 19 танків противника. Серед втрат окупантів також 34 артилерійські системи та 194 БПЛА.

Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1170 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 870 700 (+1170) осіб,
    • танків ‒ 10 201 (+19) од,
      • бойових броньованих машин ‒ 21 183 (+15) од,
        • артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
          • РСЗВ – 1299 (+0) од,
            • засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
              • літаків – 370 (+0) од,
                • гелікоптерів – 331 (+0) од,
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194) од,
                    • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
                      • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
                        • підводні човни - 1 (+0) од,
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120) од,
                            • спеціальна техніка ‒ 3759 (+0) од.

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                              Ольга Розгон

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