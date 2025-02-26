Ще плюс 1170 окупантів, 19 танків і 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1170 російських військових та знищили 19 танків противника. Серед втрат окупантів також 34 артилерійські системи та 194 БПЛА.
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1170 військових армії РФ, а також десятки одиниць озброєння і техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 870 700 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10 201 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 183 (+15) од,
- артилерійських систем – 23 686 (+34) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1085 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 961 (+194) од,
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 702 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+0) од.
Польща незабаром надасть Україні ще 5 тисяч Starlink 26.02.25, 04:59 • 28464 перегляди